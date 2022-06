Poliitikud ei tõtta Kallasele umbusaldust avaldama

Kuigi poliitikud kritiseerivad praegust poliitilist seisu, öeldes, et olukord, kus Eestil on sisuliselt vähemusvalitsus, peaks kiiremini lahenema, on kõigil aega ja oodatakse, kelle valib nädala jooksul Isamaa – kas Reformierakonna või Keskerakonna pakutud valitsuse.

"Ma arvan, et kui nad on teinud ametliku ettepaneku Isamaa ja sotsidega, seal on tehnoloogilisi võimalusi, aga kõige õigem oleks siis Kaja Kallasel tagasi astuda ja ametlikult see valitsus moodustada," rääkis Keskerakonna juhatuse liige Jaak Aab.

Reformierakond peaministri tagasiastumist õigeks ei pea. Kuigi Keskerakonnal, EKRE-l ja Isamaal oleks matemaatiliselt peaminister Kaja Kallase umbusaldamiseks hääled koos, pole nad seda teinud. Umbusaldama ei pannud neid ka see, et Kallas vabastas ametist kõik Keskerakonna ministrid.

Umbusaldatud valitsusel oleks võimalik paluda presidendil kuulutada välja erakorralised valimised.

"Ma asjadest ette ei ruttaks. Kui peaks selline olukord olema, eks me siis koguneme fraktsiooni ja juhatusega ja arutame oma edasisi samme," ütles Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Erkki Keldo.

Sotsiaaldemokraatide endine juht Jevgeni Ossinovski peab erakorraliste valimiste riski väikeseks, kuid leiab, et seni on kõik toimunud Keskerakonna, EKRE ja Isamaa juhtide poolt varem kokkulepitud plaani järgi, sest koalitsioone ei lõhuta enne, kui uueks on kokkulepe olemas.

Tema hinnangul on Isamaal keeruline panna kõiki oma saadikuid peaministrile umbusaldust avaldama, sest see tähendaks koalitsiooni EKRE ja Keskerakonnaga. Kui peaminister astuks ise tagasi, langeks umbusaldamine ära.

"Soovitakse selle kaudu kas survestada peaministrit, et äkki ta ikkagi lõpuks astub ise tagasi, kui see poliitiline kriis piisavalt kaua vindub, äkki avalikkus pöördub hoopis peaministri vastu selles olukorras või siis vähemasti tekitada seda arusaama, et vaadake nüüd, ega Eesti ei saa valitsemata jääda, selline patiseis on tekkinud ja pole midagi teha, kuidagi tuleb ju lahendus leida," kommenteeris Ossinovski.

"Aktuaalne kaamera" uuris Isamaa aseesimehelt Urmas Reinsalult, kas neil oleks hääled koos, et Kaja Kallasele umbusaldust avaldada.

"See on hüpoteetiline küsimus, ma sellele ei vasta. Ma vastan nii, et meil on eelkonsultatsioonid lähema päeva-kahe jooksul ja siis me langetame otsuse," ütles ta.

Reinsalu rääkis, et nad kohtuvad lähiajal kahe võimaliku koalitsiooni liikmetega.