Riigikogu rahanduskomisjon valis esimeheks Isamaa saadiku Aivar Koka

Riigikogu rahanduskomisjon valis esmaspäeval oma uueks esimeheks seni opositsiooni kuulunud Isamaa fraktsiooni liikme Aivar Koka. Kokk ütles ERR-ile, et Reformierakonna saadikud hääletusel ei osalenud.

"Komisjoni esimeheks valiti Aivar Kokk, kelle poolt hääletas viis komisjoni liiget ja aseesimeheks valitud Jaak Aabi poolt hääletas kolm komisjoni liiget," teatas riigikogu pressiesindaja.

Keskerakonna liige Aab oli kuni reedeni riigihalduse minister, kelle peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) seoses valitsusremondiga tagandas.

Rahanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe erakorralised valimised toimusid seoses senise esimehe Andrei Korobeiniku saadikuvolituste lõppemisega. Korobeinik pidi riigikogust lahkuma seoses keskerakondlastest ministrite naasmisega riigikokku.

Kokk ütles ERR-ile, et hääletusel kandideeris tema vastu keskerakondlane Aab. Samas ta rõhutas, et hääletusest ei saa välja lugeda uue valitsuskoalitsiooni sündi. "Kindlasti mitte," ütles ta vastuseks sellekohasele küsimusele.

Kokk ütles veel, et hääletusel osales neli fraktsiooni, kaks istungil osalenud reformierakondlast ei hääletanud ning üks puudus.

Kokku on komisjonis 11 saadikut.

Rahanduskomisjoni liikmed on Reformierakonna saadikud Jürgen Ligi, Aivar Sõerd ja Ivi Eenmaa, sotsiaaldemokraatidel Riina Sikkut ja Isamaa liige Aivar Kokk. Keskerakonnal on rahanduskomisjonis Jaak Aab, Kersti Sarapuu, Dmitri Dmitijev, Eesti Konservatiivsel Rahvaerakonnal (EKRE) Rene Kokk ja Urmas Reitelmann. Komisjoni liige on ka fraktsioonitu saadik, endine keskerakondlane Martin Repinski.