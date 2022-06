Põhja-Tallinn proovib foorimuutusega liiklust Kalamajast välja suunata

Kui praegu on Niine tänav üks peamine tee, kust liigutakse Põhja-Tallinnast välja, siis uue korraldusega muudetakse peatee suunda Tööstuse ja Kalaranna tänavate ristmikul ja suunatakse väljasõit Kopli poolsaarelt Kalaranna teele.

"See tähendab, et hetkel Kopli poolt sõites on peatee Tööstuse tänaval liiklejatel. Pärast liikluskorralduse muudatust on peatee Kopli poolt tulles Tööstuse tänaval sõitjal kuni Kalaranna teeni. Edasi kulgeb peatee Kalaranna teele. Selliselt suunatakse liiklus Tööstuse tänavalt Kalaranna tänavale," kirjeldas Põhja-Tallinna vanem Manuela Pihlap.

Pihlapi sõnul rakendatakse muudatusi juulikuu esimestel nädalatel.

Praegu ootavad tipptundidel Kalaranna ja Kalasadama tänaval sõitjad pikkades ummikutes. Ummikute likvideerimiseks pikendatakse rohelise fooritule aega Kalasadama ja Põhja puiestee ristmikul, mille tulemusel peaks Kalasadamast pääsema kesklinna poole ühe fooritsükliga rohkem autosid ning ummikud lühenema.

Kesklinna poole liikujatel on järgmiseks takistuseks foor Põhja puiestee ja Suure Rannavärava tänava ristil, mis peatab samuti Kalaranna tänava suunalt tuleva liiklusvoo. Viimase lahendamiseks kaotatakse sellelt ristmikult foor, et Kalasadama tänava läbilaskevõimet suurendada.

Suveperioodil toimuva katse ajal foori veel täiesti maha ei võeta, vaid esialgu kaetakse see kinni, ütles Pihlap.

Kuna liiklus suunatakse eemale Kalamaja väikestelt tänavatelt, nagu Niine tänavalt, loodab Põhja-Tallinna linnaosavalitsus ka bussiühenduste kiirenemisele. Pihlap märkis, et väikseid tänavaid läbiv buss number kolm jääb seal sageli autode vahele ummikusse ning liikluskoormuse vähenemisel peaks ka bussigraafik sujuvam olema.

Suure Rannavärava tänaval tuleb ühe sõiduraja asemele rattatee

Muudatuste käigus loob linn ka kahesuunalise rattatee Rannamäe teele. Rattatee hakkab asendama ühte praegust sõidurada.

Sõidukoormuse vähendamiseks suletakse Suurtüki ja Rannamäe tee ristmikul autodele vasakpööre Kesklinna suunal ning edaspidi saab Suurtüki tänavalt pöörata vaid paremale ehk Balti jaama poole.

Suur Rannavärava ja Põhja puiestee ristmikul hakkab foor reguleerima vaid trammitee ületust.