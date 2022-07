Kohalikud pole rahul Kalamaja liikluskorralduse muudatusega

Kalamajas liiklejate jaoks tähendab uus liikluskorraldus, et autojuhid ei saa enam teha vasakpööret Suurtüki tänavalt Rannamäe teele. Samuti ei saa sõita Rannamäe teelt Põhja puiesteele. Linn loodab, et see suunab autojuhte ülekoormatud teedelt mujale.

Autojuhid kasutavad praegu Kalamaja kitsaid tänavaid, et liikuda ühest linnaosast teise. See tähendab, et väikestel teedel on ummikud ja bussid hilinevad, samas on ka rattateed kesised. Paljude kohalike sõnul on uus liikluslahendus toonud juurde ebamugavusi, kuid pole lahendanud ummikuteprobleemi Kalamaja tänavatel.

"Tehakse selliseid kahekilomeetriseid ümbersõite, mis ju tegelikult saastab keskkonda, kulutab aega ja tekitab ummikuid. See ei ole ka hea variant. Praegu, kui sa tuled Mustamäe või Nõmme suunalt, sa ei saa Kalamajja siseneda muudmoodi kui üle ohtliku Paksu Margareeta ristmiku, tehes kolme- või neljarajalise vasakpöörde ja suurendad oma kilometraaži," kommenteeris Kalamaja elanik Karin.

Tallinna abilinnapea Andrei Novikovi sõnul vajab selline korraldus harjumist.

"Aga kui me vaatame üldist pilti, siis ma ütleks, et liiklus on muutunud sujuvamaks, on väga intuitiivne ehk inimene ei pea väga palju mõtlema, kuhu see edasine tee peaks kulgema. Tõepoolest, vanad harjumuspärased teed on kohati muutunud, kuid üldpilt, ma usun, on muutunud ainult sujuvamaks," rääkis Novikov.

Muudatusi plaanis linn juba eelmisel aastal ning neile eelnevalt tehti ka liiklusuuringuid. Kohalike sõnul on siiski mõned probleemkohad kahe silma vahele jäänud.

"Kalamajast peab kuidagi jõudma Estonia memoriaali juures oleva ohutu rattateeni. Paksu Margareeta ristmik on umbes 100 meetrit pikk, sisaldab trammiteesid, lugematuid foore ja mingeid peatee märke, väike laps ei suuda sealt ohutult üle saada. Selleks oleks vaja eraldatud, ohutuid rattateid," ütles Karin.

Novikovi sõnul kehtivad muudatused sügiseni ning seejärel vaadatakse, kuidas korraldus toimib suurenenud liiklusintensiivsuse korral.