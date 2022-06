Läti erakanalid saavad peagi kasutada avalik-õiguslikku programmi

Läti parlamendi suures saalis kiideti neljapäeval Eestit, sedapuhku Eesti Rahvusringhäälingut, sest meil on juba mõnd aega oma venekeelne telekanal ETV+. Lätis seda pole, ehkki televisioon teeb venekeelseid saateid, raadiol on venekeelne kanal, ka ukrainakeelsed saated, ning avalik-õiguslikul meedial ühine venekeelne kodulehekülg.

Läti poliitikud leiavad, et kõike seda on vähemusrahvaste teavitamiseks vähe ja kommertskanalid võiks kasutada ka lätikeelseid saateid, mis tõlgitakse vene keelde. Uuringud näitavad, et venekeelse auditooriumini info Läti kohta ei jõua, kõik Venemaal registreeritud telekanalid on aga tänasest Lätis keelatud.

Läti televisiooni ja raadio juhid on kommertskanalitele saadete andmise vastu, sest leiavad, et koos saadetega kolib teisele kanalile ka auditoorium. Läti avalik-õigusliku meedia nõukogu esimees Janis Siksnis ütles Aktuaalsele kaamerale, et kindlasti tuleks määratleda kasutamisõiguse kehtimise aeg, mitte jätta see võimalus igaveseks kestma.

Seimis esindatud vene saadikud panid aga taas ette luua kõiki Balti riike hõlmav venekeelne telekanal.

Praegu pole veel selge, kes edastatavad saated valib ja tõlgib. Esialgu on selleks eraldatud 60 000 eurot. Selgusetut on veel palju. Et see poliitikute soov jõustatakse ukrainlaste abistamise seaduse kaudu, siis miks mõeldakse tõlkimist vene, mitte ukraina keelde? Ja miks kommertskanalite eeter on saadete vaatamiseks-kuulamiseks parem kui Läti raadio või televisiooni kanalid?

Poliitikud leiavad, et eelkõige soovib tõlgitud lätikeelseid saateid kasutada Latgale regionaaltelevisioon, sest sest seal on paljud harjunud olema Venemaa meediaväljas.