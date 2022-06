Kristi Vinter-Nemvalts: kõik haridustöötajad saavad eesti keelt õppida

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart väitis ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast" , et riik püüdis alushariduse seaduse eelnõuga lükata kohalike omavalitsuste kaela ülesanded, mille on ise aastate jooksul täitmata jätnud. Kristi Vinter-Nemvalts vastab sellele väitele.

Eestikeelne haridus on iga lapse põhiseaduslik õigus. Sellega tuleb alustada juba lasteaias, et puudulik keeleoskus ei takistaks last kooli minnes ja edasiste haridusvalikute tegemisel. Paraku lükkas riigikogu eelmisel nädalal tagasi valitsuse esitatud alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu, millega soovisime muuta lasteaedades õppe eestikeelseks.

Tegime eelnõus ettepaneku, et viie aasta pärast ehk 2027. aastast on alates kolmandast eluaastast lasteaia õppekeel eesti keel. Soovisime kaotada ära võimaluse, et lasteaiapidaja saaks kehtestada saja protsendi ulatuses rühmades ka muu õppekeele kui riigikeel, mida praegune seadus võimaldab ning mida paljud kohalikud omavalitsused on ka kasutanud.

Riik on juba aastaid võimaldanud haridustöötajatele eesti keele õpet. Integratsiooni sihtasutuse ja töötukassa mitmekesised teenused on kättesaadavad kõigile täiskasvanutele. Keeleameti heakskiidu on saanud 125 eraõiguslikku koolitusfirmat, kelle juures on võimalik eesti keelt õppida või asutuse juurde keelekursust tellida.

"Vähe tähtis pole ka see fakt, et haridus- ja noorteamet hüvitab tasemeeksami edukalt sooritanutele keeleõppekulud."

Haridus- ja teadusministeerium kavandab Euroopa Liidu struktuurivahendite uuel perioodil haridustöötajatele suunatud keeleõppekursusi, mis on seotud nende erialaste vajadustega ja sobituvad tööga. Kursuste üks eesmärk on aidata neil vajadusel valmistuda eesti keele tasemeeksami sooritamiseks. Vähe tähtis pole ka see fakt, et haridus- ja noorteamet hüvitab tasemeeksami edukalt sooritanutele keeleõppekulud.

Teisisõnu, riik on loonud võimalused riigikeele tasuta õppimiseks. Omavalitsus koolipidajana saab anda oma panuse haridustöötajate õpihimu kasvatamisel, õppima motiveerimisel ja tulemuste nõudmisel.

Ministeerium kavatseb teha nõuded veelgi selgemaks. Saatsime 9. juunil partneritele arvamuse avaldamiseks eelnõu, mis koondab ühte määrusesse juba kehtivad kvalifikatsiooninõuded ja eesti keele oskuse nõuded koolieelsete lasteasutuste pedagoogidele ning üldhariduskoolide õpetajatele, koolijuhtidele ja tugispetsialistidele.

Eelnõu kohaselt on alates 2025. aasta 1. septembrist eesti keele oskuse nõue selgesõnaliselt õpetajate, koolijuhtide ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuete osa. See tähendab, et nõuetele mitte vastava keeleoskusega õpetajaga ei ole võimalik sõlmida tähtajatut lepingut ning koolijuhi või tugispetsialisti saab palgata vaid keeleoskusnõude täitmisel.

Muudatus rakendatakse kolme aasta pärast, andes haridustöötajatele piisavalt aega oma eesti keele oskuse parandamiseks ja vajadusel eesti keele tasemeeksami sooritamiseks. Piisava üleminekuaja, 5 aastat, muudatuste rakendamiseks jätsime ka alushariduse seaduse eelnõusse.

Pealegi, muudatused ei puuduta haridustöötajate keeleoskusnõudeid, neid me ei karmista. Haridustöötajatele on pikka aega kehtinud B2 või C1 tasemel eesti keele oskuse nõue, sõltuvalt sellest, millisel ametikohal nad on või millises keeles õpetavad või nõustavad.

Keeleameti andmetel oli 2021. aasta sügisel Eesti koolieelsete lasteasutuste ning üldharidus- ja huvikoolide haridustöötajate seas 2300 inimest, kes vajavad täiendavat eesti keele õpet. Neist enamik töötab Ida-Virumaal, Tallinnas ja Harjumaal.

Tallinna linnapea ütles, et eesti keelest erineva emakeelega inimesed mõistavad vajadust eesti keelt õppida. Mina lisan, et vajaduse mõistmisest ei piisa, seda tuleb näidata ka tegudes. Õpetajal on vaja head eesti keele oskust mitte ainult õppetöö tulemuslikuks läbiviimiseks, vaid ka enda erialaseks täiendamiseks. Õpetaja peaks olema eesti keelest erineva emakeelega noorele eeskujuks riigikeele omandamisel.