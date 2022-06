Ministeerium: alushariduse eelnõu ei ohusta eestikeelseid lasteaedu

Haridus- ja teadusministeeriumi alushariduse valdkonna juht Triin Rass ütles, et juba praegu peab omavalitsus alushariduse pakkumisel vajalikud tugispetsialistid tagama. Samuti rõhutas ta, et ohtu, et eestikeelsed lasteaedu poolenisti muukeelseks tegema hakatakse, ei ole.

Eelnõu tagasilükkamise ettepaneku teinud EKRE põhiline mure oli, et täielikult eestikeelsetes lasteaedades tekiks võimalus muuta need poolenisti venekeelseks.

Triin Rassi sõnul valitsusele esitatud eelnõu sellist võimalust ei anna.

"Me oleme selgelt ka öelnud seda, et kui lapsevanem soovib, et tema laps saaks õpet ainult eesti keeles, siis peab lapsele selle sajaprotsendiliselt eestikeelse lasteaiakoha tagama," ütles ta.

"Selles mõttes me seal seda paindlikkust tegelikult selles kontekstis ei ole loonud, vastupidi, meie suur eesmärk on olnud see, et tänased vene õppekeelega lasteaiad saaksid toetada laste emakeelt, ent pakkuda neile siis 50 protsendi ulatuses ka eestikeelset õpetust," sõnas Rass.

EKRE-t häiris ka suurte kohustuste tekitamine kohalikele omavalitsustele, kohustades neid leidma oma raha eest tugispetsialiste ja õpetajaid. Rass ütles, et tugiteenuste osutamise sisu osas eelnõu muutusi kaasa ei toonuks.

"Kui neil täna ei ole lapsele pakkuda neid tugiteenuseid, siis tõepoolest, need tugiteenused peavad olema tagatud. Aga see kohustus on neil ka täna. Me ei ole kuidagi pikendanud seda tugispetsialistide nimistut või öelnud, et lasteaias peaks neid olema tänasega võrreldes rohkem või nad peaksid olema teistsugusemad Need teenused on täpselt ühesugused, mida ka täna lasteaedadele pidajatele ette nähakse," rääkis Rass.