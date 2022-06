Helme: alushariduse eelnõu ei taganud täielikult eestikeelset õpet

Kultuurikomisjoni ja EKRE liige Helle-Moonika Helme ütles, et EKRE algatas alushariduse seaduse tagasilükkamise peamiselt seetõttu, et see ei taganud sajaprotsendiliselt eestikeelset õpet. Lisaks paneb eelnõu Helme sõnul liialt palju kohustusi kohalikele omavalitsustele.

Helme sõnul on Eestil vaja minna täielikult üle eestikeelsele haridusele ja see üleminek peaks algama lasteaiast.

"Me ise ka ootasime seda seadust pikkade silmadega. Ja kui ta ühel hetkel kultuurikomisjoni jõudis, siis meile jäeti sellega tutvumiseks ainult tund aega. Meil tekkis nii palju küsimusi," ütles Helme.

Kõige suuremaks probleemiks on Helme sõnul seadusepügal, mille järgi võib lasteaias 50 protsendi ulatuses käia õppetöö ja elu teises keeles. "Ehk siis lasteaias ei ole enam 100 protsenti eestikeelsed, nii nagu see peaks olema," sõnas ta.

"Seadusandja roll on teha asju nii, et see oleks täiesti üheselt mõistetav," lisas Helme.

"Meie põhiline hirm on see, et selles seaduses ei ole selgelt sõnastatud seda, et eestikeelseid lasteaedu see 50 protsendi võimalus tulevikus puudutama ei hakka," ütles Helme.

Helme sõnul jättis soovida ka menetlusprotsess. Ta ütles, et EKRE ei usaldanud ka ministeeriumi ametnikke, kes lubasid muudatusi eelnõusse teha enne teist lugemist.

EKRE-t häiris Helme sõnul ka suurte kohustuste tekitamine kohalikele omavalitsustele. "Ka komisjonis me ei saanud vastuseid, kuidas kohalik omavalitsus saab seaduse kohaselt tagada kõike seda, mida seadus nendelt nõudma hakkab," ütles Helme viidates tugispetsialistide ja õpetajate puudusele.