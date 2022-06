Lennujaamades on tööjõupuudus tekitanud mitmetunnised järjekorrad

Viimase nädala jooksul läbi Amsterdami ja Dublini reisijad on tõenäoliselt saanud omal nahal tunda praegu lennujaamades valitsevat kaost. Pandeemia ajal toimunud koondamiste tõttu valitseb turismisektoris tööjõupuudus, olemasolevate töötajate koormus on hüppeliselt kasvanud ning reisijate jaoks tähendab see mitmetunniseid ootejärjekordi.

Tallinna lennujaama kommertsdirektor Eero Pärgmäe ütles, et lennuliiklus on saavutamas pandeemiaeelset taset.

"Möödunud aasta mais me teenindasime terve kuuga 54 000 reisijat ja selle aasta mais 271 000 reisijat. Ehk see number on üle viie korra suurem, viie kuuga oleme teenindanud üle 900 000 reisija, liigume 2,5 miljoni reisija graafikus ehk see hüpe võrreldes Covidi ajaga on väga-väga suur," lausus ta.

Reisieksperdi juhi Sven Lõokese sõnul müüakse praegu palju tšarterreise ja pakettreise võrdlemisi lähedal asuvatesse sihtkohtadesse, nagu Türgi, Kreeka ja Montenegro, ning inimesed julgevad taas reise pikemalt ette planeerida.

"Covidi tõttu inimesed kartsid oma reisiplaane pikalt ette teha, nüüd on tekkinud see olukord, et kõiki defitsiitsemaid perioode, nagu sügisene koolivaheaeg, aastavahetus, ostetakse juba praegu ja paljudesse kohtadesse on juba hinnad päris kõrged ja viimased kohad saada," rääkis Lõokene.

Ka Tallinna lennujaamas on töökäsi puudu ning seetõttu tasub reisile minnes varuda kannatust.

"Kõige kiiremad hetked on hommikul viis-kuus, kui on Tallinnast palju väljuvaid lende. Kolmapäeval kell 10 on meil suur laine, kus tuleb korraga sisse viis suurt lennukit, ja ka pühapäeval on laine," ütles Pärgmäe.

"Esiteks tehke check in kodus ära, teiseks tulge lennujaama kindlasti kaks tundi varem ja kolmandaks tuletage endale meelde käsipagasi reeglid – mida tohib kaasa võtta ja mida ei tohi. Siis te ei pea julgestuses seda lahti pakkima ja hoiate kokku enda ja teiste reisijate aega," lisas Pärgmäe.

Reisieksperdi juhi sõnul pole lihtne uusi töötajaid leida, sest varem koondatud on praeguseks valdkonda vahetanud ning uute väljakoolitamine võtab aega.

"See nõuab oskustega inimesi ja minimaalne koolitus kestab nädalaid. Selleks et saada heaks reisikonsultandiks, kulub aasta või rohkem. Eks sama on ka teistel aladel, igal pool tööjõudu napib ja seda on praegu tunda," ütles Lõokene.