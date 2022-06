Sõja 109. päev: järgmised kaks päeva on Severodonetskis otsustavad

Venemaa kontrollib suuremat osa Severodonetskist, mis on kujunenud Donbassi eest peetavate lahingute kaalukeeleks. Ukraina kontrollib aga endiselt Severodonetskis asuvat Azoti keemiatehast, kuhu on väidetavalt varjunud 800 inimest.

- Luhanski kuberneri sõnul on Severodonetski linnas olukord väga keeruline ning järgmised kaks päeva otsustavad linna saatuse;

- Severodonetski linnas sai lahingutes Suurbritannia endine sõjaväelane surma;

- Suurbritannia kaitseametnike teatel kasutab Venemaa oma jõuülekaalu, et järk-järgult Severodonetskis ja selle ümbruses alasid hõivata;

- Brittide hinnangul püüab Venemaa luua Ukrainasse viimiseks jätkuvalt lahinguüksusi juurde;

- Kõige aktiivsemad lahingupiirkonnad on praegu Severodonetsk, Popasna ja Siverski Donetsi jõe piirkond;

- Ukrainlaste hinnangul on invasiooni algusest hukkunud umbes 32 150 Vene sõdurit, viimase ööpäeva jooksul sada Vene sõdurit.

Severodonetskis sai Briti endine sõjaväelane surma

Severodonetski linnas sai Suurbritannia endine sõjaväelane lahingus surma, teatasid tema pere ja Briti välisministeerium.

Jordan Gatley lahkus Briti armeest märtsikuus ning läks Ukrainale appi Venemaa invasioonis vastu võitlema.

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak tunnustas Gatleyt, öeldes, et kodust kaugele oma tõekspidamiste kaitsmiseks sõitmine nõudis palju julgust.

"Lihtsalt, kuna süda ütles nii. Kuna sa ei talu kurjust. Jordan Gatley oli tõeline kangelane. Me mäletame alati tema panust Ukraina ja vaba maailma kaitsmisse," kirjutas Podoljak sotsiaalmeedias.

Luhanski kuberner: järgmised paar päeva otsustavad Severodonetski saatuse

Vene väed on hävitanud kaks silda, mis ühendavad Severodonetski ja Lõssõtšanski linna, ning pommitavad kolmandat, ütles Luhanski oblasti kuberner Sergi Haidai.

Haidai rääkis, et Severodonetskis on olukord väga keeruline ning järgmised kaks päeva on otsustava tähtsusega. Ta lisas, et siiani pole Vene väed suutnud linna endale võtta.

Kuberneri hinnangul kasutab Venemaa pühapäeval või esmaspäeval ära kõik oma sealsed reservid, et Severodonetsk enda kätte saada. Haidai sõnul võivad Vene väed lõigata linna täielikult ära, kui võtavad kontrolli Lõssõtšanski-Bahmuti maantee üle.

Briti kaitseministeerium: Venemaa liigub Severodonetskis järk-järgult edasi

Suurbritannia kaitseministeeriumi andmetel kasutab Venemaa oma ülekaalu jõus ja suurtükkides, et järk-järgult hõivata territooriumi Severodonetskis ja selle ümbruses.

Brittide teatel püüab Venemaa jätkuvalt luua Ukrainasse lähetamiseks lahinguüksusi juurde. Briti ministeeriumi hinnangul on Venemaa viimastel nädalatel alustanud ettevalmistusi mõnest lahingukoosseisust kolmanda pataljoni viimiseks Ukrainasse, kuigi tavaliselt suunatakse brigaadide kolmest pataljonist korraga lahingutegevusse maksimaalselt kaks.

Briti kaitseministeerium selgitas, et brigaadide koosseisu kuuluvad kolmandad pataljonid ei ole sageli täielikult komplekteeritud ning tõenäoliselt peab Venemaa nende üksuste Ukrainasse paigutamiseks toetuma uutele värvatutele või mobiliseeritud reservväelastele.

Ukraina sõdur varustamas tanki laskemoonaga Donetski piirkonna rindel. Autor/allikas: SCANPIX/EPA/STR

Interfax: Venemaa hävitas Lääne relvade lao

Vene riiklik infokanal Interfax teatas pühapäeval, et Venemaa väed tulistasid Mustalt merelt tiibrakette, et hävitada Lääne-Ukrainas Ternopili piirkonnas USA ja Euroopa relvi sisaldav suur ladu.

Ternopili piirkonna kuberner ütles, et Mustalt merelt tulistatud raketirünnak Tšortkivi linnale hävitas osaliselt sõjaväerajatise ja vigastas 22 inimest, kuid tema sõnul seal relvi ei hoitud.

Moskva on korduvalt kritiseerinud USA-d ja teisi riike Ukrainale relvade saatmise eest. President Vladimir Putin ütles juuni alguses, et kui Lääs tarnib Ukrainale suurema laskeraadiusega raketilaskesüsteeme, siis tulistab Venemaa uusi sihtmärke.

Ukraina juhid on viimastel päevadel taas palunud lääneriikidelt, et nad kiirendaksid raskerelvade tarnimist, sest Venemaa suurtükiväe tagasi löömiseks kulub Ukrainal palju moona ja selle varud on otsakorral.

Ukraina: viimase ööpäevaga hukkus sada Vene sõdurit

Ukraina relvajõud on avaldanud oma igapäevase avalduse Venemaa sõjaliste kaotuste kohta. Alates invasiooni algusest on hukkunud umbes 32 150 Vene sõdurit. Sõjaliste vahendite hulgas on Ukraina väitel hävitanud umbes 1430 tanki, 2455 jalaväe lahingumasinat ja muud motoriseeritud varustust, 3484 soomukit, umbes 1000 raketisüsteemi, mitu raketilaskesüsteemi ja muud õhutõrjevahendit, 212 lennukit, 178 helikopterit ja peaaegu 600 drooni. Samuti 13 merelaeva ja 125 tiibraketti.

Sellest statistikast on viimase ööpäeva jooksul registreeritud umbes saja sõduri hukkumine ning 11 tanki, 18 soomustransportööri ja poole tosina muu varustuse hävitamist.

Avalduses öeldakse, et Venemaa kandis suurimaid kaotusi Severodonetski ja Bahmuti piirkonnas.

Tänavalahingud Lõssõtšanskis laupäeval Autor/allikas: SCANPIX/AFP/Aris Messinis

Laupäeval jätkusid Severodonetskis tänavalahingud

"Olukord on endiselt keeruline. Lahingud jätkuvad, kuid kahjuks on suurem osa linnast Venemaa kontrolli all. Tänavatel toimuvad mõned positsioonilahingud," ütles Luhanski oblasti kuberner Serhii Haidai. Kõige aktiivsemad lahingupiirkonnad olid Severodonetsk, Popasna ja Siverski Donetsi jõe piirkond, ütles Haidai laupäeval Ukraina rahvustelevisioonis, lisades, et Vene väed kasutasid "väga suure hävitusjõuga termobaarset laskemoona".

"Kahjuks lammutab vaenlase suurtükivägi korrus korruse haaval varjenditeks kasutatavaid hooneid. See teeb olukorra keeruliseks, sest vaenlane lüüakse ühelt tänavalt välja, aga siis hakkab ta tankidega majade kaupa naabruskondi lammutama. See sunnib Ukraina vägesid pidevalt uutele positsioonidele liikuma ja ümber rühmituma," ütles kuberner.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kiitis laupäevaõhtuses kõnes Ukraina vägesid Donbassi piirkonnas, öeldes, et on "uhke meie kaitsjate üle, kes on suutnud nende vaenulike inimeste, okupantide edasitungi mitmeteks nädalateks peatada ja hoida meie kaitse tugevana".

Haidai ütles laupäeval, et Ukraina kontrollib endiselt Severodonetskis asuvat Azoti keemiatehast, kuhu on väidetavalt varjunud 800 inimest.

Zelenski: Ukraina EL-is tugevdab tervet liitu

"Täna algas pooleteise nädala pärast lõppeva suure diplomaatilise maratoni viimane faas," ütles president Zelenski oma laupäevaõhtuses pöördumises. "Selles maratonis oleme tegelikult koos Euroopa Liiduga – ühes meeskonnas ja see meeskond peab võitma. Olen kindel, et saame peagi vastuse Ukraina kandidaadistaatuse kohta. Olen veendunud, et see otsus võib tugevdada mitte ainult meie riiki, vaid ka kogu Euroopa Liitu," ütles Zelenski.

"Mis peab veel Euroopas juhtuma, et teha skeptikutele selgeks, et Ukraina Euroopa Liidust välja jäämise fakt töötab Euroopale vastu? Näiteks Vene okupantidele on kõik juba ilmselge. Nad ütlevad, et piinavad meie rahvast selle pärast, et Ukraina on Euroopasse läinud. Ja miks on Euroopas siis skeptikuid? Töötame kõigil tasanditel veelgi rohkem, et tuleks õige otsus. See on meie jaoks väga oluline," lausus Zelenski.

Ta lisas, et laupäevane kohtumine Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga oli väga tulemusrikas ja mainis, et järgmisel nädalal jätkuvad kohtumised teise Euroopa liidritega.