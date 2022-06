Transpordiameti peadirektor Padar esitas lahkumisavalduse

"Usun, et uue koalitsiooniga leitakse transpordiametile ka uus juht, kes suudab värske energia ja pilguga transpordisektori arengut edasi viia. Olen hingelt ettevõtja, nii et uusi väljakutseid otsin pigem ametniku töölauast kaugemal. Hetkel pole siiski ühtegi kindlat tööpakkumist laual. Üks, mis on aga kindel, poliitikasse ma kindlasti ei lähe," ütles Padar.

Kolme ameti ühendamine, perioodi jooksul olnud kriisid ja väljakutsed, uus minister, kantsler, uue eelarve koostamine, loetles Padar ERR-ile antud intervjuus. "On õige, kui siia tuleb uus ja energiline juht."

Padar ütles, et piisava raha puudumine uute maanteede ehitamiseks ei ole tema lahkumise põhjus.

"Tegemist on hästi isikliku teemaga," lisas ta.

Padar lisas, et võttis poolteist aastat tagasi vastu ettepaneku uue ameti juhina tööle asuda, kuna tundis, et saab omalt poolt midagi riigile tagasi anda: "Muidugi pani selline väljakutse ka heas mõttes näpud sügelema – midagi reaalselt edasiviivat riigis ära teha. Võin öelda, et ma pole selle aja jooksul kordagi oma otsust kahetsenud. See on olnud väga rikastav kogemus ning mul on siiralt hea meel, et selle erakordse ühendamise väljakutse koos 748 inimesega transpordiametis seljatasime."

Pooleteise aastasesse perioodi on jäänud mitu kriisi ja väljakutse lahendamist, nagu kolme riigiameti ühendamine transpordiliikide üleselt, suursaarte ühenduse tagamine parvlaev Tõllu rikke ajal, kompensatsioonimehhanismideks ja ameti töö tagamiseks vahendite leidmine riigieelarve strateegia kärbete tingimustes, sõidueksamite järjekordade vähendamine ning laevakontrolli memorandumi Paris MoU Eesti valge lipu tagasitoomine.

Padar on transpordiametit juhtinud alates 1. jaanuarist 2021, mil kolm varasemat ametit – lennu-, maantee- ja veeteede amet – liideti.

Padar on ka riigi äriühingute nimetamiskomitee juht.