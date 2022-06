Isamaa ei osale Kersna umbusaldamise hääletamisel

Reinsalu möönis, et Isamaal on olnud etteheiteid, mis puudutab kiirtestide hanke asjaajamise korrektsust ja õiguspärasust haridusministeeriumis, ent Isamaa fraktsioon arutas teisipäeval umbusaldushääletuse küsimust ning otsustas sellel mitte osaleda.

"Praeguses olukorras me käsitleme seda lahingut sellisena, et see on see võitlus, kus EKRE ja Keskerakond on kutsunud meid ühinema, aga poliitiline tõsiasi on, et me peame läbirääkimisi uue koalitsiooni moodustamiseks. See esitab asjale oma konteksti," kommenteeris Reinsalu.

"Ilmselgelt on praegu selline teatud interregnumi periood, kus mõned poliitilised algatused on mõistlik panna pausile ja see on üks neist."

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni liige Martin Helme andis teisipäeval riigikogus üle umbusaldusavalduse haridus- ja teadusminister Liina Kersnale. Umbusaldusavaldusele kirjutasid alla 39 saadikut EKRE ja Keskerakonna fraktsioonist.

Riigikogu juhatus otsustas kutsuda neljapäeval kokku parlamendi täiendava istungi, kus pannakse Kersna vastu esitatud umbusaldusavaldus hääletusele.