Põhja-Korea nimetas ametisse esimese naisvälisministri

Põhja-Korea liider Kim Jong-un nimetas ametisse riigi esimese naisvälisministri, kes on varem osalenud läbirääkimistel Ameerika Ühendriikidega.

Vastne välisminister, 57-aastane Choe Son-hui on üks Põhja-Korea kõige mõjuvõimsamaid naisi. Kõige paremal võimupositsioonil olevaks naiseks eraklikus riigis peetakse Kim Jong-uni õde, Kim Yo-jongi, vahendab The Times.

Choe Son-hui räägib sujuvalt inglise keelt ning on pikalt esindanud Põhja-Koread kõnelustes USA-ga. Välisministri vahetus annab lootust, et Põhja-Korea pole loobunud diplomaatiast, kuigi riigi ametlik retoorika on jätkuvalt väga sõjakas ning valmistutakse järgmiseks Põhja-Korea tuumakatsetuseks.

Choe nimetati ametisse kolmepäevase Korea tööliste partei kongressil, mille raames Kim lubas parandada Põhja-Korea sõjalist võimekust.

Kim teatas Põhja-Korea tööliste erakonna keskkomiteele, et riigi julgeolekuolukord on väga tõsine ning riiki ümbritsev kätkeb endas eskalatsiooni ohtu.

Uue välisministri puhul eeldatakse pehmemat diplomaatiat kui tema eelkäija Ri Son-gwon, kelle uueks ametiks on suhted Lõuna-Koreaga. Choe on töötanud nii tõlgi, diplomaadi kui ka läbirääkijana töötades end ülesse Põhja-Korea poliitilises süsteemis.

Choe isa on 91-aastane Choe Yong-rim, kes on Põhja-Korea varasem riigipea ja väidetavalt Kimi isiklik lemmik.

Uus välisminister nõustas Kimi kohtumistel Donald Trumpiga, mille raames ei suudetud jõuda kompromissini Põhja-Korea tuumarelvadest loobumise osas.

Joe Bideni administratsioon on andnud teada valmidusest kohtuda Põhja-Korea juhtkonnaga eeltingimusteta. Põhja-Korea pole aga samas näidanud valmidust suhelda kuniks USA loobub nende suhtes vaenulikust poliitikast, mille all peetakse silmas USA sanktsioone riigi vastu.

USA valitsus ja rahvusvaheline aatomiagentuur on hoiatanud, et Põhja-Korea valmistub seitsmendaks maaaluseks tuumarelva testiks.