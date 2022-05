Põhja-Korea katsetas pärast Bideni Aasia visiiti kolme ballistilist raketti

USA valitsusametnikud hoiatasid juba eelmisel nädalal , et Põhja-Korea võib Bideni Aasia visiidi ajal korraldada raketikatsetuse.

Lõuna-Korea teatel tulistas Põhja-Korea Pyongyangi lähedal asuvalt lennuväljalt välja kolm raketti. Üks ballistiline rakett lendas umbes 540 kilomeetri kõrgusele ja läbis umbes 360 kilomeetrit ja kukkus merre.

Jaapani kaitseminister Nobu Kishi ütles kolmapäeval, et Põhja-Korea raketikatsetused ohustavad Jaapani ja rahvusvahelise üldsuse julgeolekut. USA Vaikse ookeani väejuhatus teatas, et Põhja-korea raketid ei kujutanud otsest ohtu riigi territooriumile ega liitlastele, vahendas The Wall Street Journal.

Hiina ja Venemaa korraldasid Bideni Aasia visiidi ajal ühise strateegiliste pommitajate õppuse. Õppus toimus Jaapani territooriumi lähedal, Biden oli sel ajal Tokyos.