Põhja-Korea katsetas tuumalõhkepea detonaatorit

Souli teatel katsetas Põhja-Korea kolmapäeval ka kolme ballistilist raketti. Selle nädala alguses külastas USA president Joe Biden Aasiat, kus ta kohtus Jaapani ja Lõuna-Korea liidritega.

"Järgmiste päevade jooksul on tuumakatsetuse võimaluse tõenäosus väike, kuid pärast seda on see võimalus kindlasti olemas," ütles kõrge Lõuna-Korea luureametnik Kim Tae-hyo.

"Tõenäoliselt pole veel Põhja-Korea liider otsustanud, millal see katsetus toimub," lisas Kim Tae-hyo.

Põhja-Korea tegi viimase tuumakatsetuse 2017. aastal. Satelliidifotod paljastasid hiljuti, et riik valmistab ette oma maa-alust tuumakatsetuspaika. Lääneriikide ametnikud on juba mitu nädalat hoiatanud, et Põhja-Korea võib lähiajal korraldada tuumakatsetuse, vahendas The Times.

Lõuna-Korea kaitseminister ja tema USA kolleeg Lloyd Austin lubasid hiljutisele Põhja-Korea raketikatsetustele konkreetset vastust.

"Ministrid leppisid kokku tugevdada Lõuna-Korea ja USA kombineeritud kaitsepositsiooni," teatas Lõuna-Korea valitsus.