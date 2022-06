USA kavatseb Poola Ukraina piirile ehitada viljahoidlad

Ameerika Ühendriikide president teatas teisipäeval, et USA kavatseb ehitada ajutisi vilja hoiustamise hoidlaid Poolas Ukraina piiri ääres. Hoidlad on mõeldud Ukraina vilja ekspordi toetamiseks, vahendab Politico.

Biden ütles hiljuti Philadelphias peetud kõnes: "Me ehitame viljahoidlaid, ajutisi hoidlaid Ukraina piiri ääres, sh Poolas. Sedasi saaksime liigutada vagunitelt teravilja nendesse viljahoidlatesse Euroopas ja sealt omakorda ookeani kaudu laia maailma. Kuid see kõik võtab aega." Kõne raames nimetas Biden ka teisi meetmeid üle maailma tõusvate toiduhindade hinnatõusu peatamiseks.

Vene Musta mere blokaad on takistanud tavapäraseid kaubateid, miskaudu Ukraina vili varasemalt maailmaturule liikus. Ukrainas on lõksus ligikaudu 25 miljonit tonni vilja. Blokaadi tõttu ei saa Ukraina enam oma vilja maailmaturul müüa, mis survestab nii Ukraina rahalist seisu kui ka Ukraina viljast sõltuvaid riike Aafrikas ja mujal.

USA ametiisikud ja seadusandjad kardavad, et toidupuudus koos tõusvate kütusehindadega viib suurte näljahädadeni, poliitilise ebastabiilsuse ja ulatusliku rändeni Aafrikas, Lähis-Idas ja võib-olla ka Kesk-Ameerikas.

Biden teatas teisipäeval, et Ukraina teravilja ei saa Musta mere kaudu välja vedada kuna see satuks kohe Vene rünnaku alla. Ameerika Ühendriigid on välistanud sõjalaevade saatmise Mustale merele.

USA president tunnistas, et Ameerika Ühendriigid teevad koostööd teiste riikidega, et uurida võimalusi Ukraina vilja ekspordiks mööda maismaad. Sedasi saab liigutada siiski vaid murdosa Ukraina teraviljast, mis tavaliselt meritsi liigub.

Ukraina vilja ekspordi puhul on väljakutseks ülejäänud Euroopast erinev nn Vene raudteelaius, mida Ukraina raudtee kasutab.

Kõnelused Ukraina vilja ekspordiks merekoridori kaudu käivad ÜRO ja Venemaa ning eraldi Türgi ja vaenupoolte vahel. Bideni administratsioon ja USA seadusandjad on skeptilised selliste kõneluste edukuse ja Venemaa koostöötahte osas.

Ühe USA ametniku sõnul on raske näha venelaste koostöötahet kui nad aktiivselt Ukraina viljasalvesid ründavad.