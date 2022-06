USA on leidnud Eestisse uue suursaadiku kandidaadi

Ameerika Ühendriikide administratsioon on leidnud uue suursaadiku kandidaadi Eestisse. USA-l ei ole Eestis suursaadikut olnud ligi neli aastat.

"USA järgmise suursaadiku valimise ja kinnitamise protsess käib. Kandidaat on leitud ning hetkel toimub tema kaalumine Valges Majas," ütles saatkonna pressiesindaja Mark Naylor reedel ERR-ile.

Ameerika Ühendriikidel ei ole suursaadikut Eestis olnud 2018. aasta suvest, kui tollane saadik James D. Melville Jr teatas juuni lõpus, et astub ametist tagasi, tuues põhjusena tollase presidendi Donald Trumpi vastuolulised avaldused NATO ja Euroopa liitlaste aadressil.

Saatkonna pressiesindaja rõhutas reedel, et hoolimata suursaadiku puudumisest arenevad USA ja Eesti suhted jõudsalt. "Ajal, kui me sel suvel tähistame diplomaatiliste suhete sõlmimise sajandat aastapäeva, on Ühendriikide ja Eesti side tugevam kui kunagi varem," märkis Naylor.

USA tavade kohaselt nimetab president sageli suursaadikuteks oma poliitilisi liitlasi või heldeid annetajaid, kes teda valimiskampaania ajal toetasid. Tavaline on, et poliitiliselt valitud suursaadikud esitavad presidendi vahetumisel tagasiastumisavalduse ning uus administratsioon saab võimaluse nimetada ametisse oma kandidaadi.

Samas võib suursaadikuks saada ka karjääridiplomaat nagu seda oli Melville.

President Trump valis USA järgmiseks suursaadikuks Eestis oma toetaja William Ellison Graysoni ning senat kinnitas ta 2020. aasta juulis ka oma kohale, kuid koroonapiirangute ning presidendivahetuse tõttu ta Eestisse ei jõudnudki.

Arvestades, et uus president peab täitma võimuvahetusega vabanenud kohad oma administratsioonis, sealhulgas ka välisministeeriumis, mida on kokku umbes tuhat, võis eeldada, et uute saadikute leidmine ei toimu väga kiirelt, rääkis mullu mais ERR-ile USA poliitika ekspert Andreas Kaju.