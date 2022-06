Putin: maailmakord on pöördumatult muutunud

Reedel Peterburi majandusfoorumil esinenud Venemaa president Vladimir Putin rõhutas, et ühepoolne maailmakord on lõppenud.

Ta kinnitas peamiselt Vene kuulajaskonnale, et tegemist on revolutsioonilise protsessiga, mis tekitab suuri muutusi geopoliitikas, globaalses majanduses ja terves rahvusvahelises süsteemis. Putini hinnangul ei saa loomulikku arengut ignoreerida.

"Kordan – need muudatused on fundamentaalsed, pöördelised ja halastamatud. On vale arvata, et saaks justkui istuda ja oodata turbulentsete aegade möödumist, et kõik muutub tagasi normaalseks, nagu varem oli. Samas tundub, et mõne lääneriigi eliit elab illusioonis. Nad ei taha märgata selgeid asju, hoides visalt kinni mineviku varjudest. Näiteks usuvad nad, et lääne domineerimine globaapoliitikas ja -majanduses on muutumatu ja igavene. Miski pole igavene!" rääkis Putin.

Putin ütles ka, et Venemaal pole midagi selle vastu, kui Ukraina liitub Euroopa Liiduga.

"Meil ei ole selle vastu midagi. See ei ole sõjaline liit. On iga riigi õigus ühineda majandusühendusega," lausus ta, lisades, et teine küsimus on, kas Euroopa Liidu poolt oleks see tark otsus, sest Ukraina vajab ühinedes tohutult majandustoetusi.