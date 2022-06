Eesti saab LNG vastuvõtuvõimekuse praeguse seisuga novembri lõpuks

Paldiski lähedal on LNG terminali ehitus käimas täie hooga. Kui mere peal erainvestorid rajavad haalamiskaid, siis maismaal on alustanud Elering gaasitrassi ehitusega.

Kui kai ehitus algas mais, siis juunis alustas Elering ehitustöid. Praeguseks on Eleringil olemas 90 protsenti toruehituseks vajalikest materjalidest.

"Garanteerida me ei saa, et me jõuame novembriks valmis. Kui me võtame arvesse maailmas oleva seisu, kus on ehitusmaterjalide puudujääk, kus on tarneahelate probleemid ja ka kiipide probleemid, siis me teeme endast kõik sõltuva selleks, et saada novembriks valmis," rääkis Eleringi FSRU ühenduse talituse juhataja Priit Heinla.

Ühenduse pikkus gaasi kompressorjaamast kuni haalamiskaini on ligikaudu 1,2 kilomeetrit.

"See on selline tähis toru, mille kaudu on tagatud kogu Soome gaasivarustus. Ja selle toru sisse me ühendame ka laevaühenduse," ütles Heinla.

Merel on LNG vastuvõtuvõimekuse rajajad Infortar ja Alexela lõpetanud süvendamistööd. Nad kinnitasid kirjalikult, et Paldiski terminali maapealse osa ehitus käib lahes hooga ja püsitakse graafikus – praegu toimuvad haalamiskai vaiamistööd, peagi alustakse betoonitöödega.

Ka majandusministeeriumile on arendajad kinnitatud, et sügiseks saab LNG vastuvõtuvõimekus valmis.

"Me liigume novembri lõpu graafikus. Et novembri lõpuks on kai ja kai peal olev gaasitaristu valmis laeva vastuvõtuks," ütles majandusministeeriumi asekantsler Timo Tatar.

Kokkulepped on vaja saavutada veel LNG laeva rentimise osas. Tatari hinnangul on Eesti arendajad jõudnud arusaamisele, et Soome lahte korraga kahte LNG gaasitamisvõimekusega laeva tuua pole mõttekas.

"Soomlased on ju laeva rendilepingu allkirjastanud, nüüd on vaja siis kokku leppida detailid, et mis ajal see laev täpselt siia tuleb. Me praegu toimetame suures pildis Eesti ja Soome ministeeriumite ühiste kavatsuste memorandumi vaimus, et valmisolek luuakse nii Eestisse kui Soomesse. Ja loodame, et see ühine laev tuleb eeloleval talvel siia," lausus Tatar.