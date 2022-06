Terviseamet jälgib suplusvee kvaliteeti enam kui sajas paigas

Tervisamet jälgib alanud suplushooajal veekvaliteeti enam kui sajas supluskohas või avalikus veekogus. Proovid näitavad, et praeguseks avatud supluskohtade veekvaliteet on väga hea.

Hooaeg avati 53 supluskohas, kus terviseamet teeb veeseiret maist augustini. Lisaks veekvaliteedile jälgib amet, et vees ei oleks jäätmeid, prügi, õli ega sinivetikate poolt põhjustatud õitsenguid.

Terviseameti keskkonnatervise peaspetsialisti Aune Annus-Urmeti sõnul on võetud veeproovid kõikidest randadest, avatud supluskohtade veekvaliteet on väga hea.

Võrreldes eelmise aastaga lisandus uue supluskohana Haabneeme rand Viimsis, nimekirjast jäi aga välja Pärnu Raeküla rand. Samuti ei avata hooaega veel Valgamaa Pedeli paisjärve rannas ning Jõgevamaa Aidu, Kamari ja Mustjõe supluskohtades.

"Raeküla ranna suplusvee kvaliteet on viis aastat järjest olnud halb, mistõttu tuleb sellest hooajast rakendada alalist soovitust seal mitte supelda," ütles Annus-Urmet.

Ametlik hooaeg avati Harjumaal, Järvamaal ja Tartumaal seitsmes supluskohas, Ida-Virumaal kuues, Hiiumaal viies, Pärnumaal neljas, Läänemaal, Valgamaal ja Võrumaal kolmes, Lääne-Virumaal, Saaremaal ja Viljandimaal kahes ning Jõgevamaal ühes supluskohas. Kõigist neist supluskohtadest on võetud esimesed proovid ja tulemuste põhjal on veekvaliteet hea.

Lisaks supluskohtadele tehakse veeseiret ka teistes avalikes veekogudes. Kokku jälgitakse suplusvee olukorda enam kui sajas supluskohas või avalikus veekogus.

Harjumaal kontrollitakse veekvaliteeti 29 veekogus, Tartumaal 19, Järvamaal 11, Ida-Virumaal kümnes, Pärnumaal ja Hiiumaal seitsmes, Jõgevamaal neljas, Valgamaal ja Lääne-Virumaal viies, Viljandimaal ja Võrumaal neljas, Läänemaal ja Saaremaal kolmes ning Raplamaal ühes veekogus.

Eestis kestab ametlik suplushooaeg juunist augusti lõpuni. Ametlik hooaeg avatakse supluskohtades, mis on hooldatud ja korrastatud, tagatud on ujujate ohutus, olemas on info veekvaliteedi ja valdaja kohta.