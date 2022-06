Saksamaa meelitab G7 riike lubama fossiilkütuste rahastamise jätkamist

See oleks suur muutus grupi senisest kliimamuutusega tegelemise poliitikast. Bloombergiga jagatud teksti järgi peaks G7 riigid "teadvustama, et avalikud investeeringud gaasisektorisse on vajalikud ajutise meetmena energiakriisis".

Ettepaneku järgi peaks investeeringuid tegema "kliimaeesmärkidega kooskõlas".

Ettepanek on veel arutluse all ja võib enne G7 juhtide kogunemist pühapäeval muutuda. Bloombergi allikate teatel on Suurbritannia ettepaneku vastu. Saksa valitsuse esindaja keeldus kommentaarist.

Vene gaasist sõltuv Itaalia pole Bloombergi allikate teatel otseselt Saksamaa ettepanekule vastu, riigi valitsuse kõneisiku sõnul Itaalia Saksamaa mõtet ei toeta.

Euroopa otsib alternatiive Vene gaasile ning Saksa valitsus on hoiatanud, et Venemaa katsed piirata maagaasi pakkumist võivad viia energiasektoris sarnase kokkuvarisemiseni, nagu 2008. aastal panganduses.

Saksamaa on maagaasi puuduse kompenseerimiseks alustanud taas söejaamade tööd ja otsib gaasipakkujaid, jätkates samal ajal ka tuumajaamade sulgemist.

Kui G7 riigid otsustaksid leevendada kliimamuutusega tegelemiseks vajalikke energianõudeid muutuks ülejäänud maailma kõrgete eesmärkide vajalikkuses veenmine raskemaks.

See läheks ka Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) soovituse vastu mitte arendada uusi nafta ja gaasiprojekte, kui eesmärgiks on globaalse soojenemise hoidmine alla 1,5 kraadi.