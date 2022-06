USA suurendab sõjalist kohalolu Euroopas

Ameerika Ühendriigid rajavad Poola uue püsiva armee peakontori ja toovad Euroopasse juurde täiendavad maa-, õhu- ja merejõud vastukaaluks Vene ohule teatas USA president Joe Biden kolmapäeval.

USA toob kaks sõjalaeva Hispaaniasse, kaks hävituslennukite F-35 eskadroni Ühendkuningriiki, maaväed Rumeeniasse ja õhukaitseüksused Saksamaale ja Itaaliasse. Sellele lisanduvad erinevad üksused Baltimaades, vahendab Reuters.

Biden kinnitas Madridi tippkohtumisel, et NATO kavatseb kaitsta igat tolli oma territooriumist.

USA ametiisikud kinnitasid tippkohtumise ajal ajakirjanikele, et USA ei ole Venemaale ametlikult oma uutest plaanidest teada andnud ja ei näe selleks ka vajadust.

Ametiisikud ei täpsustanud kui palju vägesid kavatsevad Ameerika Ühendriigid Euroopasse saata. USA on alates Venemaa kallaletungist Ukrainale saatnud Euroopasse ligikaudu 20 000 sõdurit tuues kogu USA vägede arvu maailmajaos 100 000 sõdurini.

USA armee peakontor Poolas tähendaks ka toetuspataljoni lisamist riiki, mis oleks esimene püsiv USA sõjaväebaas NATO idatiivas.

Poola erinevad valitsused on pikalt soovinud enda riiki USA sõjaväebaasi Vene ohu tõrjumiseks. Poola valitsuspartei juht Jaroslaw Kaczynski ütles aprillis, et riik on valmis enda territooriumile lubama ka USA tuumarelvi.

Enne pingete kasvu lääneriikide ja Venemaa vahel asus Poolas 4500 USA sõdurit riigi lääneosas Reutersi andmetel.

Bideni sõnul lisatakse rotatsiooni korras Rumeeniasse 3000 sõdurit ning sellele lisaks veel 2000 inimest.

Balti riikidesse on kavas juurde tuua soomusüksuseid, lennumasinaid, õhukaitset ja eriüksuseid.