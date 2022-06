Stoltenberg: Rootsi ja Soome on ametlikult kutsutud NATO liikmeks

NATO pressikonverentil Madridis kinnitas NATO peasekretär, et kaks põhjala riiki on ametlikult kutsutud Põhja-Atlandi kaitseliidu liikmeks. Sõnavõtu raames nimetas Stoltenberg Venemaad otseseks ohuks NATO-le.

Stoltenbergi sõnul on praegune julgeolekuolukord radikaalselt muutunud ning NATO uues strateegilises konseptsioonis nimetatakse Venemaad kõige suuremaks ja otsesemaks ohuks NATO liikmete julgeolekule ja stabiilsusele.

NATO peasekretäri sõnul suurendab NATO-liikmelisus Soome ja Rootsi julgeolekut, teeb NATO tugevamaks ning suurendab euroatlandi julgeolekut.

Stoltenbergi sõnul näitab Soome ja Rootsi vastuvõtmine kaitseühendusse NATO avatud uste poliitika jätkumist ning asjaolu, et NATO austab riikide suveräänsust ja õigust teha ise otsuseid.

Järgmise sammuna peab Rootsi ja Soome liikmelisuse kaitseühenduses ratifitseerima kõik 30 NATO liikme parlamenti. Stoltenberg rõhutas. et praegu on tugev poliitiline tahe liikuda ratifitseerimisprotsessiga kiirelt edasi.

Peasekretär sõnas, et NATO liikmed peavad enda kaitsekulutusi suurendama ning 2 protsenti sisemajanduse kogutoodangust peaks edaspidi olema kaitsekulutuste alumine määr, mitte ainult sihttase.

Vägede eelpaigutamise kohta ütles NATO peasekretär, et inimesi kiiresti liigutada on lihtne, kuid tehnika liigutamine on suurem väljakutse, mistõttu on vajalik eelpaigutada just rasketehnikat nagu lahingutanke, laskemoona, kütust ja muud varustust.

NATO tippkohtumisel on külalistena kohal ka Austraalia, Soome, Gruusia, Jaapani, Korea vabariigi, Rootsi ja Ukraina esindajad ning Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjoni presidendid. Samuti olid kohal Jordaania ja Mauritaania välisministrid ning Bosnia ja Hertsegoviina kaitseminister.