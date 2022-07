Erdogan hoiatas, et Türgi võib endiselt blokeerida NATO laienemist

Kõigest kaks päeva oli möödunud Erdogan nõusolekust lõpetama vastuseisu Soome ja Rootsi liitumisele NATO-ga, kui Türgi president teatas, et Ankara võib kogu protsessi endiselt blokeerida, juhul kui ei täideta kõiki tema ootusi.

Recep Tayyip Erdogan ütles Madridis NATO tippkohtumise lõppedes, et 10 artiklist koosnev kokkulepe kahe Põhjamaaga oli Ankarale võidukas ning sinna said kirja kõik tundlikud küsimused.

Eraldi tõi ta esile, et rahuldatud saab Türgi nõudmine, mille järgi Soome ja Rootsi peavad Türgile välja andma kõik terrorismis kahtlustatavad inimesed, kes on seotud kas kurdi mässulistega või paguluses elava vaimuliku Fethullah Güleni võrgustikuga.

Erdogan rõhutas, et Põhjamaad peavad terroriste puudutavad seadusandlikud muudatused võimalikult kiiresti lõpule viima.

Ta ütles ka, et Rootsi lubas välja anda 73 isikut, keda ta nimetas terroristiks, kuigi vastastikuse mõistmise memorandum ei sisalda selgesõnalisi lubadusi väljaandmisteks. Selles märgiti vaid, et riigid võtavad arvesse Türgi taotlusi.

"Me jälgime lähiajal memorandumi osade elluviimist ja astume vastavalt järgmised sammud," ütles Erdoğan.

Kuid Türgi president märkis, et kui kaks Põhjamaad oma lubadustest taganevad, võib Türgi parlament keelduda liitumisleppe ratifitseerimisest. NATO-ga liitumise peavad heaks kiitma kõik 30 liikmesriiki, see annab igaühele blokeerimisõiguse.

"See tehing ei toimi, kui me seda oma parlamendis vastu ei võta," ütles Erdogan. "Esmalt peavad Rootsi ja Soome täitma oma kohustused ning need on juba tekstis kirjas. Kuid kui nad neid ei täida, siis loomulikult ei tule kõne allagi, et ratifitseerimine saadetakse meie parlamenti."

Rootsi peaminister Magdalena Andersson ütles, et Rootsi järgib väljaandmisel kohalikku ja rahvusvahelist seadust ning protsess sõltub sellest, millist teavet Türgilt saadakse.