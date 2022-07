Pangad ei kiirusta aastaid nulli lähedal püsinud hoiuseintresse kergitama

Coop Pank teatas sel nädalal, et tõstis tähtajalise hoiuse intressimäärasid, mis pikemate hoiuseperioodide puhul tõusid keskmiselt kaks korda ja ulatuvad nüüd kuni kahe protsendini.

Intressimäär sõltub tähtajalise hoiuse perioodi pikkusest, mis võib ulatuda ühest kuust kuni kümne aastani. Coop pakub näiteks viieaastase perioodiga hoiustele kaheprotsendilist aastatootlust ja 1,5-aastasele hoiusele 1,25-protsendilist aastatootlust.

SEB eraklientide segmendi müügijuht Evelin Koplimäe ütles ERR-ile, et nende juures on kogumishoiuse intressimäär eurodes hoiusel 0,01 protsenti aastas.

Tähtajaliste hoiuste puhul maksab SEB intressi USA dollarites ja Suurbritannia naeltes olevatele hoiustele, kuid intressimäära suurus sõltub hoiustatavast summast ning hoiuse pikkusest.

"SEB ei ole hoiuse intresse viimasel ajal muutnud, kuid hoiame intressituru arengutel silma peal ja oleme valmis turu muutudes reageerima," lausus Koplimäe.

Ka Swedbank ei ole hoiuseintresse muutnud. Panga eraisikute panganduse juhi Tarmo Ulla sõnul on huvi tähtajaliste hoiuste vastu olnud kerges langustrendis.

"Niinimetatud magav raha kaotab alati ajas oma väärtust, seetõttu oleme suurendanud oluliselt erinevate investeerimisvõimaluste loetelu oma tooteportfellis ja kaotanud erinevaid teenustasusid investeerimise suunal. Küll aga jälgime kindlasti ka turgu ja vajadusel teeme muudatusi oma hinnakirjas, mis puudutab hoiuseid," lubas ta.

LHV treasury juhi Kadri Haldrese sõnul on LHV pakutavad intressimäärad tähtajalisele eurohoiusele teistest suurtest pankadest kõrgemad, kuid ka nende intressimäärad ei ole viimasel ajal muutunud. Temagi kinnitas, et pank jälgib intressiturgude liikumisi ja vajadusel teeb hinnakirjas muudatusi.

"LHV Au-klientidele ja privaatpanganduse klientidele pakume lisaks ka arvelduskontol olevale rahale üheprotsendilist intressimäära. See lahendus võimaldab kliendil teenida intressi, aga ka paindlikult raha igal ajahetkel kasutusse võtta, ilma et peaks arvestama tähtajalise hoiuse tähtaegadega," lausus Haldres.

Luminor ei ole samuti hoiuseintresse tõstnud. Luminori Treasury osakonna analüüsi üksuse juht Ülar Kiisla sõnul ootavad nad intresside viimase aja kiirete liikumiste taustal nende stabiliseerumist ning seejärel teevad oma otsused pakutavate intresside osas.

Eesti Pank prognoosib hoiuste tagasihoidlikku kasvu

Eesti Panga ökonomisti Taavi Raudsaare sõnul on viimaseid aastaid iseloomustanud pangahoiuste kiire kasv, millest on piisanud pankadele, et uusi laene väljastada ja laenuportfelli kasvatada. Seetõttu pole olnud pankadel vajadust hoiuste intressmäärasid tõsta, et täiendavalt hoiuseid endale meelitada.

"Praegu paistab, et hoiuste kasv on aeglustumas. Sellest tulenevalt võib pankadel kasvada huvi hoiuseid endale meelitada," ütles ta. "Eelkõige võiks hoiuste saamiseks huvi kasvada pankades, kel soov kiirelt kasvada, aga ka pankades, kellel on mõnevõrra keerulisem või kallim kasutada muid rahastamisviise nagu võlakirjade emissioon või emapankade rahastus."

Üldine intressimäärade tõus suurendab ka alternatiivsete rahastamisviiside, näiteks võlakirjade emissiooni või emapankade rahastuse hinda. Sellest tulenevalt eeldab keskpank, et hoiuste intressimäärad tulevikus mõnevõrra suurenevad.

Hoiuste enda kasv võib Raudsaare sõnul väga kõrge inflatsiooni perioodil jääda suhteliselt tagasihoidlikuks, kuid hoiuste kõrgemad intressimäärad aitavad kindlasti hoiuste atraktiivsust natuke suurendada.

"Pikemas ettevaates võib eeldada, et hoiuste kasv on ligilähedane sissetulekute kasvule ja nominaalsele majanduskasvule." prognoosis ökonomist.

Mai lõpu seisuga oli majapidamistel pangahoiustel ligi 11,2 miljardit eurot ning hoiuste kasv on märkimisväärselt aeglustunud. Kui hoiuste kasv jätkub sarnases tempos ka lähikuudel, taandub aastakasv Eesti Panga hinnangul peagi juba kolme protsendi juurde, mis oleks kõige aeglasem kasv pärast 2010. aastat.