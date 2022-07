Politsei eemaldab liiga võimsad tõukerattad liiklusest

Politsei on viimastel nädalatel kõrvaldanud Tallinna liiklusest kümmekond elektritõukeratast, millelt oli elektrooniline piiraja eemaldatud, ning mille juhte ootab karistus juhtimisõiguseta mootorsõiduki juhtimise eest.

Möödunud nädalal jäi ühe õhtuga politsei huviorbiiti neli taolist tõukeratastest, millest võimsaim oli 8400-vatise koguvõimsusega ja valmistajakiirusega 110 km/h, teatas liiklusjärelevalve keskus.

Politsei tuletab elektritõukerataste omanikele meelde, et kui tõukeratta võimsus on suurem kui 1000 vatti või valmistajakiirus suurem kui 25 km/h, siis ei ole tegu enam kergliikuri, vaid mootorsõidukiga. Mootorsõiduki juhtimine eeldab aga juhtimisõiguse olemasolu. Nõuetele mittevastava elektrilise tõukerattaga avalikus liikluses osaleda ei tohi.

Kergliikurid on mõeldud sõitma jalakäijatega samas keskkonnas, sellest ka nõuded võimsusele ja kiirusele, selgitas politsei.

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse avariimenetlusgrupi juht Raul Annuka ütles ERR-ile, et liiklusseadusest tulenevalt on mootorsõiduki juhtimise eest ilma juhtimisõigust omamata esmakordsel rikkumisel rahatrahv kuni 800 eurot.

Rikkujate põhjendused piirajata tõukerattaga sõitmiseks on erinevad, ütles Annuka. "Valdavalt põhjendatakse tegu sellega, et ettevõte, kust sõiduk osteti, ei selgitanud, et sellise sõidukiga avalikel teedel liigelda ei tohi. Kahjuks pakuvad nii mitmedki elektrilisi tõukerattaid müüvad ettevõtted ka ise teenust, millega elektrilise tõukeratta piirangud eemaldatakse," rääkis politseinik.

Annuka märkis, et kuna tänavu on toimunud rohkem kannatanutega liiklusõnnetusi, mille üks osapool on kergliikurijuht, siis pöörab politsei rohkem tähelepanu ka neile.

Arvele võtta ei saa

Elektrilist tõukeratast ei saa arvele võtta. Liiklusseaduse mõistetest tulenevalt on elektrilise tõukeratta puhul, mille valmistajakiirus on suurem kui 25 km/h või võimsus suurem kui 1 kw, tegu kas mopeedi või mootorrattaga. Mopeedi või mootorratta registreerimine eeldab eurodirektiividest tulenevalt istme olemasolu, selgitas liiklusjärelevalvekeskus.

Tõukerattatootjad ei ole aga valmistanud elektrilist tõukeratast, mis vastaks mopeedile või mootorrattale kehtestatud nõuetele. Elektriline tõukeratas ei oma EÜ tüübikinnitust ning sellest tulenevalt sellist sõidukit ei saa arvele võtta.