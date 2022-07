Sinimäel avati vaatetorn

Sinimäe uus vaatetorn on rajatud Vaivara maastikukaitsealale Pargimäe piiranguvööndisse Pargimäe künka peale. Vaatetorni kõrgus maapinnast on 29,5 meetrit. Tornil on kolm vaateplatvormi, millest viimane asub 25,5 meetri kõrgusel.

Varasema Pargimäele ehitatud vaatetorn lammutati 2018. aastal selle ohtlikuks muutumise tõttu. See pidas vastu vaid poole ettenähtud ajast ehk kümme aastat ettenähtud kahekümnest.

Narva-Jõesuu linnavalitsuse pressiteenistuse sõnul oli vaatetorni ehtamise projekt tehtud eesmärgiga kaitsta Vaivara maastikukaitsealal paiknevaid geoloogilise ehituse ja geneesi poolest väärtuslikke Vaivara Sinimägesid ning elustiku mitmekesisust ja kaitsealuseid liike maastikukaitseala külastamiseks vajaliku infrastruktuuri arendamise kaudu. Vaatetorn koos infostendiga tagab loodusega tutvumise sellisel moel, mis ei kahjusta ja ei survesta maastikukaitseala tundlikke liike ja elupaikasid ning tõstab inimeste keskkonnateadlikkust.

Uue vaatetorni ehitas AS Vant, omanikujärelevalvet tegi SA Infragate Eesti, ehitusprojekti autor on Sweco Projekt AS.

Projekti kogumaksumus oli 337 375 eurot, millest SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas looduskaitse programmist 222 279 euroga.