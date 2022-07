Johnson tõrjub vastaste kriitikat ja tahab peaministrina jätkata

Kui eile teatasid ministrikohast loobumisest tervise- ja rahandusminister,

siis täna on lahkumisavalduse esitanud veel 36 ministrit ja kõrgemat valitsuse ametnikku.

Praegu on peaministri juures need ministrid, kes veel töötavad valitsuses ning eri allikate teatel on tal soovitatud ametist ja partei juhtimisest taanduda. See tähendaks konservatiivide juhi otsinguid või tema keeldumise korral, uut usaldushääletust parlamendis.

Täna saadikute küsimustele vastanud peaminister Johnson kinnitas, et jätkab ametis, sest rahvusvaheliselt keerulistel aegadel on seda vaja. Opositsioonilise Tööpartei juht Kier Starmer süüdistas teda väärkohtlemisjuhtumite varjamises valitsuses.

"Tema poliitilise karjääri viimane samm on korrutada oma jaburdust ning mis puutub neisse, kes on veel ametis, siis on nad ainult seepärast, et mitte keegi teine ei taha enam lasta end alandada. Kergekaallasest brigaadi valmidus," rääkis Starmer.

"Just nimelt, kui ajad on rasked ning riik on surve all majanduslikult ning survet on ka eelarvele või kui Euroopas on viimase 80 aasta suurim sõda, siis on just õige hetke eeldada valitsuselt oma töö jätkamist, mitte lahkumist. Oodatakse töötamist ja keskendumist asjadele, mis inimestele siin riigis on olulised," sõnas Johnson.