Kallase hinnangul ei saa Reformierakond rohkem järele anda

Peaminister ja Reformierakonna esimees Kaja Kallas rääkis neljapäeval, et tema erakond on teinud koalitsioonikõnelustel juba väga palju kompromisse, ega saa rohkem taganeda, kuid Isamaa jäikus ei võimalda ikkagi koalitsioonilepinguni jõuda.

"Me oleme teinud juba nii palju kompromisse, et meil ei ole võimalik rohkem [tagasi] liikuda. /---/ Eesmärk ei saa ka olla leping, et üks saab maksimumi ja teised on sunnitud kompromissideks. /---/ Minu mulje on küll, et oleme teinud kõik, et kokkulepet saada. Nüüd on juba kuu möödas ja ikkagi leitakse veel uusi asju," rääkis Kallas valitsuse pressikonverentsil, pidades silma Isamaa erakonda.

Kallas rõhutas, et see valitsus moodustatakse väga lühikeseks ajaks ning "kogu maailma muresid sellega ei lahenda".

"Pingutasime, aga kahjuks kokkulepet veel ei sündinud," ütles Kallas neljapäeva varahommikul lõppenud koalitsioonikõnelusi kommenteerides. "Öösel oli korra küll juba selline jõuetuse tunne," lisas ta.

Kallas rääkis, et koalitsioonikõnelustel on olnud korduvalt lootusetuid hetki, "aga siis tuleb jälle valgus tunnelisse ja asjad hakkavad laabuma".

Aga mingil hetkel, "kui tuleb tunne, et seda tahet ikkagi ei ole", peab Reformierakond ka otsustama, kas jätkata üksi või koalitsioonis sotsiaaldemokraatidega tunnistas Reformierakonna esimees.

Kuigi ka praegu tuleb Isamaa erakonnast signaale, et ärge veel lootust kaotage, lisas ta. "Võib-olla, kui kõik on korraks und saanud, mõelda ja omadega rääkida, siis lööb pildi klaariks, kas soovime valitsuste teha ja sellesse tulla," rääkis peaminister.

Kallase sõnul on tema esimene valik jätkata läbirääkimistega, et koalitsioon moodustada. "Aga kui tuleb tunne, et siit kokkulepet ei tule, siis peame seda ka ausalt tunnistama," lisas ta.

Sellises olukorras teeks ta ettepaneku luua vähemuskoalitsioon sotsiaaldemokraatidega, kellega püütakse ellu viia vähemalt tulumaksuvaba miinimumi tõstmine ja eestikeelse hariduse sisseviimine. "Ja siis määrame Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast ka uued ministrid," lisas ta.

Reformierakonnal on võimalus ka üksi jätkata, aga seda Kallas ei pea mõistlikuks. Kui septembri keskpaigani pole nii nähtav, et valitsusel ei ole parlamendis enamust, siis riigikogu kokku tulles septembri keskel võib seal enamust omav opositsioon hakata valitsusele hääletama kohustusi, mille eest valitsus ei vastuta.

"Siis ma kas astun tagasi või mulle tehakse umbusaldus. Ja siis läheb kell käima. Kui siis uut valitsus kokku ei saa, on erakorralised valimised," tõdes Kallas.

Reformierakonna, Isamaa ja sotsiaaldemokraatide delegatsioonid ei saavutanud neljapäeval poole nelja paiku varahommikuni kestnud kõnelustel ikkagi veel kokkulepet koalitsioonilepingu sõlmimiseks.