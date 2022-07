Grosberg: Vene väed ootavad Ukrainas uue rünnakuga veel nädala

"Kahjuks Lõssõtšanski linn langes eelmisel nädalavahetusel, mille tulemusena on Venemaa üksused hõivanud sisuliselt kogu Luhanski oblasti territooriumi. See on nende esimene väljakuulutatud eesmärk, mille nad on suutnud saavutada, oma esimese võidu kahjuks kätte saanud," rääkis kolonel Grosberg.

Sellest tulenevalt on lõppev nädal olnud Ukrainas suhteliselt rahulik, Vene väed on olnud taktikalisel pausil, kuid nende järgmine eesmärk peaks olema kogu Donetski oblasti territooriumi vallutamine, ütles Grosberg. Siiski on agressor jätkanud suurtüki- ja raketilööke linnadele, mis võivad olla järgmised sihtmärgid, lisas kaitseväe luurejuht, tuues välja Slovjanski, Kramatorski ja Bahmuti.

Tema sõnul võib Vene vägede paus kesta maksimaalselt kaks nädalat, mis tähendab, et ka uus nädal võib tulla sõjaliselt vaiksem. Pikem paus ei oleks mõistlik, kuna siis jõuab ka Ukraina oma vägesid pealetungi tõrjumiseks koondada, märkis ta.

Grosbergi sõnul on poliitilise tasandi märke, et Venemaa planeerib sõda jätkata aasta lõpuni või kauemgi. Sellest annab tunnistust Vene riigiduumasse esitatud seadusandlik algatus riigi majanduse ümberkorraldamiseks sõjalistest vajadustest lähtuvalt. "Vastasel juhul seda ei tehtaks," tõdes kaitseväe luurejuht.

Venemaa on kaotanud kolmandiku oma üksustest

Rääkides Vene vägede kaotustest, ütles Grosberg, et need on kaotanud umbes veerandi oma tankidest, mis võrdub ühe sõjaväeringkonna relvastuses olevate tankide kogusega.

Elavjõu kaotuste kohta märkis Grosberg, et seda on numbriliselt keeruline öelda, kuid Ukraina sõja alguses olnud 139-140 pataljoni taktikalisest grupist on praeguseks alles jäänud sadakond, millest paarikümmet reorganiseeritakse parajasti ümber. Kui algul oli igas sellises üksuses 600-800 sõjaväelast, siis praeguseks on nende arv kindlasti vähenenud, märkis kolonel.

Kommenteerides USA mobiilsete mitmikraketiheitjate HIMARS kasutuselevõttu Ukraina üksuste poolt, märkis Grosberg, et see on kindlasti mõju avaldanud, tuues esile kümmekonna Vene moonalao hävitamise viimase nädala jooksul. HIMARS-id on võimaldanud ukrainlastel tõrjuda Vene suurtükiüksused kaugemale, märkis ta.

"Me ei näe veel, et ukrainlased asuksid massiivsele pealetungile, aga kindlasti on neil ka parem kaitsta ja Vene vägedel raskem rünnata (kui ukrainlaste relvastuses on HIMARS-id – toim)," tõdes Grosberg.

Kui Venemaa on saavutanud edu Ukraina idaosas, siis Ukraina üksustel on olnud mõningast edu riigi lõunaosas, Hersoni piirkonnas, ütles Grosberg.