Ühendkuningriigi uueks peaministriks kandideerib ka Liz Truss

Praegune Ühendkuningriigi välisminister Liz Truss teatas ajalehele The Telegraph kirjutatud arvamusloos, et kandideerib Konservatiivse Partei juhiks ja seega ka Ühendkuningriigi uueks peaministriks.

"Mul on selge arusaam, kus me peaksime olema ning piisavalt vilumust ja otsustavust, et meid sinna viia," kirjutab Truss Telegraphi arvamusloos.

Trussi peetakse kümnekonna uueks parteijuhiks pürgiva poliitiku hulgas favoriidiks.

Ühendkuningriigi juhtiva päevalehe The Times hinnangul on Trussi peamisteks konkurentideks senine siseminister Priti Patel ja rahandusminister Rishi Sunak. Kõige tähtsamaks peab Truss peaministriks pürgides majandust, majandust ja veelkord majandust, mistõttu on tema peamine lubadus veelgi makse kärpida.

Priti Patel pole otsust parteijuhiks kandideerida ametlikult veel teinud. Timesi andmeil kavatseb ta otsuse langetada esmaspäeva jooksul pärast konsulteerimist euroskeptiliste parteikaaslastega.

Patel loodab, et tagasiastunud peaministri Boris Johnsoni liitlased toetavad teda Euroopa-meelsema kandidaadi, rahandusminister Rishi Sunaki vastu.

Sunak on hankinud endale juba 30 parlamendiliikme toetuse ning võiks seega olla favoriit. Paljud mõjukad konservatiivid aga taunivad teda maksutõusude ja majanduses riigi osakaalu suurendamise pärast.