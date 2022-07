WSJ: tulumaksu miinimummäära plaani läbirääkimised venivad

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et rahvusvahelise tulumaksu miinimummäära plaani kehtestamise läbirääkimised venivad ja uute reeglite vastuvõtmine võtab varem planeeritust kauem aega.

USA ja rohkem kui 130 riiki leppisid eelmisel aastal kokku kavas kehtestada igas riigis suurfirmadele vähemalt 15-protsendiline tulumaks. "Nüüd on raskusi ametliku kokkuleppe saavutamisel selle suhtes, kuidas suure tarbijaturuga riigid saaksid koguda rohkem ettevõtte tulumaksu," ütlesid asjaga kursis inimesed ajalehele The Wall Street Journal.

Uued reeglid saavad valmis alles järgmisel aastal. Pärast seda peavad riigid need ka veel heaks kiitma. Selline viivitus suurendab ohtu, et mõned valitsused kaotavad kannatuse ja kehtestavad oma riiklikud maksud suurtele USA tehnoloogiafirmadele. USA tehnoloogihiiglaste maksustamine on aga miinimummäära plaani üks tähtsamaid eesmärke.

Euroopa riigid tahavad maksustada USA tehnoloogiahiiglasi, mis teenivad kontinendi tarbijate pealt kasumit. Euroopa riigid tahavad osa nende firmade maksutuludest kanda üle riikidesse, kus elavad kliendid.

USA-s valitseb miinimummäära plaani suhtes ka poliitiline ebakindlus. Selle kokkuleppe peab heaks kiitma kongress. Sügisel toimuvad vahevalimised ja järgmisel aastal võivad kongressi kontrollida vabariiklased.

Läbirääkimiste venimist kinnitas ka OECD juht Mathias Cormann.

USA rahandusministeerium tervitas viivitust. "On tehtud tohutuid edusamme ja lisaaeg kindlustab, et see ajalooline leping tuleb õiglane," ütles ministeeriumi pressiesindaja Michael Kikukawa.