Reformierakond sooviks peretoetust täpsemaks sihtida

Uue koalitsioonilepingu põhjal peaks järgmisest aastast kasvama paljulapseliste perede toetus kahekordseks. Kolme kuni kuut last kasvatav pere hakkab kuus saama senise 300 euro asemel 600 ning alates seitsmendast lapsest senise 400 euro asemel 800 eurot.

Alates 2024. aastast hakatakse toetust indekseerima ehk kasvatama sarnaselt pensionidega.

"See on ilmselgelt iibe ja demograafiaga seotud teema. Meie huvi on, et Eestis tekiks ideaal, kus kahe lapse asemel oleks peres vähemalt kolm last ja see peaks aitama demograafilist muudatust ellu tuua," rääkis Isamaa eestseisuse liige Priit Sibul.

Kui praeguse korra kohaselt lõpetati suurpere toetuse maksmine pärast vanima lapse täisealiseks saamist, siis nüüd hakkab toetus kahanema etapikaupa. Uus vanusepiir on 24.

"Piir on seotud nagu toitjakaotuspensionil, see piir on 24 just sellepärast, et kui laps veel õpib, ei ole ta pesast välja lennanud. Toetused vähenevad ühe kolmandiku võrra, kui üks kolmest lapsest on saanud 24-aastaseks," selgitas peaminister Kaja Kallas.

Sibul lisas, et peretoetust hakatakse maksma ilma lisatingimusteta ehk seda ei seota pere toimetuleku või lapse kooliskäimisega.

"Toetust makstakse peredele, see ei ole seotud lapsega või lapse tegevusega. See on peretoetus, mida makstakse vanematele selle eest, et nad on otsustanud Eesti ühiskonnas kasvatada üles vähemalt kolm last," sõnas Sibul.

Kallas loodab, et eelnõu menetlemise käigus viiakse siiski sisse ka täpsustusi, et abi jõuaks nendeni, kel seda tõesti vaja on.

"Me oleme rääkinud, et peaks olema õppivad lapsed, sest siis sul on kulutused, aga seda eelnõu tuleb valitsuse poolt ette valmistada, et kõik need tingimused oleksid paigas," ütles Kallas.

Lapsetoetus tõuseb järgmisest aastast esimese ja teise lapsepuhul seniselt 60 eurolt 80 euroni. Toetust makstakse nii nagu siiani lapse 16-aastaseks saamiseni, õppurite puhul kuni 19. eluaastani.