Uue valitsuse osapooled ei näe kontrollikoja liikme küsimuses pingeallikat

Koalitsiooniläbirääkimistel ei suutnud osapooled kokku leppida, millisele erakonnale Euroopa kontrollikoja liikme koht jääb.

"Me arutasime küll seda teemat koos kõigi võimalike ministrite positsioonide ja riigikogu juhatuse positsiooniga, aga lõpuks leppisime kokku, et seda otsustab valitsus hiljem," ütles ERR-ile Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets.

Läänemetsa sõnul hakkab uus valitsus Euroopa Kontrollikoja liikme ametikoha küsimust arutama lähiajal. "Niipea, kui võimalik on, oleks mõistlik see otsus ära teha. Väga kaugesse sügisesse ei ole seda vaja jätta," ütles Läänemets.

Läänemets ei usu, et see teema koalitsioonipartnerite vahel suuri pingeid võiks tekitama hakata. "Meil on päris palju asju, mis võib igasuguseid tundeid tekitada. Lõpuks tuleb valitsuses kõigis asjades kokku leppida. Eraldi suure pingeallikana ma seda küsimust praegu ei näe," lausus Läänemets.

Samal arvamusel oli ka riigikogu Isamaa fraktsiooni aseesimees Priit Sibul.

"Oleme saanud koalitsioonileppe kokku ja positsioonid jagatud, küll saab selle positsiooni ka jagatud," sõnas Sibul.

Sibul ütles, et tal poleks selle vastu midagi kui see ametikoht jääks endiselt Isamaale, aga ei välista ka seda, et selle saab Reformierakond või Sotsiaaldemokraatlik Erakond.

ERR-i reporter Mart Linnart küsis neljapäeval valitsuse pressikonverentsil rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuselt (RE), kas talle on pakutud Euroopa kontrollikoja liikme kohta.

"Ootan huviga. Täna me siiski keskendume sellele, et uus valitsus täies koosseisus ametisse saaks. See arutelu, mis saab Eesti esindajast Euroopa kontrollikojas seisab valitsuses ees," vastas Pentus-Rosimannus.

2016. otsustas toonane valitsuskoalitsioon, et Euroopa kontrollikoha liikme koha saab Isamaa, kes andis selle koha Juhan Partsile. Tema ametiaeg saab käesoleva aasta lõpus läbi.

Euroopa kontrollikoja tööd juhib kolleegium, kuhu kuulub esindaja igast Euroopa Liidu liikmesriigist. Kontrollikoja ülesandeks on kontrollida Euroopa Liidu raha kasutamist.

Järgmisel aastal lõpevad mitmete kõrgete riigiametnike ametiajad ning valitsus peab ka nendele positsioonidele leidma uued kandidaadid.

Näiteks lõpevad nii kaitsepolitseiameti, päästeameti ning politsei- ja piirivalveameti (PPA) juhtide ametiajad.