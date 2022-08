Sisejulgeoleku teemad lükkasid kontrollikoja liikme arutelu edasi

"Seda kontrollikoja liikme teemat hetkel valitsuses arutluse all ei ole olnud. Aga ta tuleb kindlasti, kas augusti lõpus või septembri alguses," ütles Läänemets ERR-ile.

"Lihtsalt mõned teemad, mis puudutavad siseturvalisust, julgeolekut ja punamonumente on võtnud meilt põhitähelepanu. See on see põhjus, miks me kontrollikoda veel pole arutada jõudnud," lisas ta.

Läänemets rääkis, et sotsiaaldemokraatidel oleks kindlasti pakkuda inimene, kes sobiks kontrollikoja liikme kandidaadiks, ent kandidaadi kokku leppimine peab toimuma valitsuses ühiselt koos teiste koalitsioonipartneritega. "See kandidaat võib tulla ka Reformierakonna või Isamaa poolt," märkis ta.

"Kõige tähtsam asi, mis me seal kokku leppima peame, on see, kuidas me kandidaadini jõuame," ütles Läänemets.

"Et lihtsalt kandidaate tuua ja siis hääletama hakata, seda valitsuses mõtet teha ei ole. Igal erakonnal on ju viis ministrit ja sel juhul me tulemust ju teaksime ette. See peab olema ikka konsensuse otsimise koht," rääkis Läänemets.

Läänemets ütles umbes kuu aega tagasi, vahetult enne koalitsioonileppe allkirjastamist, et uus valitsus hakkab Euroopa Kontrollikoja liikme ametikoha küsimust arutama lähiajal. "Niipea, kui võimalik on, oleks mõistlik see otsus ära teha. Väga kaugesse sügisesse ei ole seda vaja jätta," ütles Läänemets.

Koalitsiooniläbirääkimistel ei suutnud osapooled kokku leppida, millisele erakonnale Euroopa kontrollikoja liikme koht jääb.

2016. otsustas toonane valitsuskoalitsioon, et Euroopa kontrollikoha liikme koha saab Isamaa, kes andis selle koha Juhan Partsile. Tema ametiaeg saab käesoleva aasta lõpus läbi.

Euroopa kontrollikoja tööd juhib kolleegium, kuhu kuulub esindaja igast Euroopa Liidu liikmesriigist. Kontrollikoja ülesandeks on kontrollida Euroopa Liidu raha kasutamist.