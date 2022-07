Allikad: Siemens võib Nord Streami turbiine remontida Kanadas kaks aastat

Kanada valitsus sõlmis Siemensiga lepingu ja tagastab Nord Stream 1 gaasijuhtme kompressorijaama turbiini Saksamaale. Allikate teatel hõlmab see leping kuni kahe aasta pikkust perioodi, mis on palju ulatuslikum kokkulepe, kui varem avalikustati.

Kaks Kanada ametnikku ütlesid teisipäeval , et valitsus tegi Saksa energiafirmale Siemens kaheks aastaks erandi. "Üks turbiin saadetakse tagasi Euroopasse, ülejäänud viis saadetakse aga järgmise kahe aasta jooksul Kanadasse," ütlesid allikad.

See võimaldab Siemensil regulaarselt saata turbiine Montrealis asuvatesse rajatistesse, vahendas The Globe and Mail.

Üks Kanada ametnik siiski rõhutas, et kokkulepe Siemensiga lubab valitsusel sanktsioonide leevendamise igal ajal tühistada. Ukraina Kanada kogukond kaebas Ottawa tehtud erandi siiski kohtusse ja palus selle tühistamist.

"See erand on vastuolus Kanada poolt välja kuulutatud Moskva-vastaste sanktsioonidega," teatas kogukond oma avalduses.

Kaheaastast lepingut kritiseeris ka Ukraina suursaadik Kanadas Julia Kovaliv. "Gaasi ja nafta tulud toetavad Venemaa sõjaväge. See on ohtlik pretsedent, kus Gazprom saab näidata, et saab teha, mis tahab," märkis suursaadik.

Kanada valitsus ja Berliin väitsid alguses, et leping hõlmab ainult üht turbiini. Pühapäeval paljastas Kanada loodusvarade ministri Jonathan Wilkinsoni pressisekretär Keean Nembhard, et lepinguga on seotud kuus turbiini, vahendas The Globe and Mail.

Kanada välisministri pressiesindaja ei kinnitanud ega eitanud kaheaastast ajakava. "Need turbiinid järgivad regulaarset hooldusgraafikut, mis varem peatati sanktsioonide tõttu. Graafik taaskäivitub nüüd piiratud ajaks. Minister võib aga selle loa igal ajal tühistada," ütles pressiesindaja.

Advokaadibüroo Fasken juht Clifford Sosnow ütles, et tehing oli Venemaa presidendi Vladimir Putini jaoks taktikaline võit. Sosnowi hinnangul polnud see aga strateegiline võit, kuna Kanada valitsuse otsus hoidis ära lõhe kahe NATO riigi vahel.