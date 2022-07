Venemaa vähendab taas gaasitarneid Nord Stream 1 kaudu

Gazprom teatas, et peatab teise Siemensi gaasiturbiini töö Nord Stream 1 Portovaja kompressorijaamas vastavalt järelevalveameti juhistele, võttes arvesse mootori tehnilist seisukorda.

Ettevõte lisas, et alates kolmapäeval kella neljast langevad seetõttu gaasivood 33 miljoni kuupmeetrini päevas. See on vaid pool praegusest gaasivoost.

Alles mõni päev tagasi taastas Gazprom pärast kümnepäevast hooldust gaasivood Nord Stream 1 kaudu, aga gaasitoru võimsusest vaid 40 protsendi ulatuses.

Venemaa ütles juunis, et on sunnitud langetama gaasivoo mahtu 40 protsendini, kuna sanktsioonide tõttu viibis Kanadast vajaliku turbiini saamine. Euroopa poliitikud on seda põhjendust tõrjunud. Saksamaa on öelnud, et kõnealust turbiini ei kavatsetud kasutada enne septembrit.