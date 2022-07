Tooride järgmise juhi valimiste esimese vooru võitis Rishi Sunak

Sunak kogus esimeses voorus 88 häält, teiseks jäänud Penny Mordaunt sai 67 häält. Välisminister Liz Truss jäi 50 häälega kolmandaks, teatas Bloomberg.

Välja langesid kõik kandidaadid, kes teenisid vähem kui 30 häält. Seetõttu langes esimeses voorus välja ka praegune rahandusminister Nadhim Zahawi. Järgmine voor toimub juba neljapäeval.

Tooride järgmise juhi hääletusprotessi käigus valitakse lõpuks välja kaks kandidaati. Viimases voorus saavad hääletada kõik erakonna liikmed. Hiljutine YouGov küsitlus näitab, et Sunak kaotaks viimases voorus, kui tema vastaseks oleks Mordaunt või Truss.

Sunak lubab valimiskampaanias, et langetab riigis makse alles siis, kui inflatsioon on saadud kontrolli alla. Sunakile on praegu toetust avaldanud mitu tähtsat poliitikut, nende seas on transpordiminister Grant Shapps ja tervishoiuminister Steve Barclay.

Suurbritannia parlamentaarse süsteemi kohaselt saab tooride järgmisest juhist automaatselt ka riigi peaminister.