Mihkelson: Euroopa andis signaali, et sanktsioonidele saab teha erandeid

Euroopa Liidu otsus, et Venemaa võib mööda raudteed jätkata sanktsioonide alla kuuluvate kaupade transiiti Kaliningradi, andis riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni (RE) sõnul halva signaali, et liit on valmis sanktsioonidele erandeid tegema.

"Venemaa esitas sanktsioonipaketi täielikule rakendamisele väga karmi sõnalise reaktsiooni - ennekõike Leedu, aga ka Euroopa suunas. Tõenäoliselt suuremate Euroopa pealinnade, võimalik, et Berliini esmasel mõjutusel on siis leitud selline lahendus, et maismaad mööda raudteetransporti kasutades on võimalik sanktsioonide all olevaid kaupu viia emamaalt läbi Leedu Kaliningradi.

"Mis sellest välja paistab on see, et Euroopa Liit tegelikult andis signaali, et on valmis Venemaa suhtes sanktsioonide osas tegema erandeid. Ja see on minu arvates väga halb signaal," ütles Mihkelson.

Mihkelsoni sõnul võidi otsus langetada paljude Venemaa ähvarduste taustal. Teiste seas on riik ähvardanud gaasitarnete ja elektriühenduste lõpetamisega.

"Aga mõtleme korraks sellele, miks sanktsioonid üldse kehtestatud on. Siit ei tule isegi Euroopa Komisjoni poolses otsuses välja - käib ju sõda. Venemaa veab hävitussõda Ukraina riigi ja rahva hävitamiseks. Selles olukorras minna ja hakata sanktsioonipaketti kuidagi õgvendama või lahti seletama - eks ta jätab sellise mulje ja Venemaale signaali, et kui kõva häält teha on võimalik mingeid erandeid saavutada," ütles Mihkelson.

Mihkelson märkis, et Eesti seisab Leedu taga ning arutelu ilmselt jätkub seitsmenda sanktsioonipaketi koostamisel.

"Me ühe lähtekohana peaksime aru saama, et Venemaa kasutab kõiki võimalusi, et Euroopa Liidu partnereid omavahel tülli ajada ja lõhesid tekitada. Kindlasti on ka Leedu ja meie huvides, et lahendame need küsimused sellisel viisil, et Euroopa Liidu ühtsus säiliks," rääkis Mihkelson.

Sanktsioonide rakendamisel peab olema järjekindel, sõnas Mihkelson. "Kui me oleme midagi öelnud, otsustanud, siis peab seda ka järgima ja ma usun, et need arutelud kindlasti peale seda kaasust ka ministrite tasandil jätkuvad."