Tallinn otsib üle 100-miljonilise hankega teehooldajaid

Tallinn teatas kolmapäeval, et linna keskkonna- ja kommunaalamet alustas hankemenetlust, millega otsitakse lepingupartnereid magistraalteede ja -rajatiste, ühissõidukite peatuste ja teemaal asuvate haljastuse hoolduseks järgmisel seitsmel aastal. Praegused lepingud lõpevad selle aasta lõpus.

ERR-ile öeldi keskkonna- ja kommunaalametist, et praeguste lepingute kulu on linnale aastas 14,23 miljonit eurot. Uued lepingud sõlmitakse seitsmeks aastaks. Seda, et lepingute kogukulu linnale väheneks, kommunaalametis ei usuta. Kui suureks uute lepingute kulu tõuseb, ei soovitud samuti öelda.

"Seda summat ei saa praegu veel avaldada, kuna see võib mõjutada hanke tulemusi. Kuid on tõenäoline, et praegusega võrreldes see kasvab," märgiti vastuses.

See tähendab, et seitsme aasta peale tõusevad teede ja haljastuse hoolduse kulud linan jaoks üle 100 miljonit euro.

Tallinn otsib hankega viit lepingupartnerit, kuivõrd täpselt nii palju on linnas hoolduspiirkondi.

Tallinna abilinnapea Vladimir Svet põhjendas seitsme aasta pikkust lepingut sellega, et eeldatavasti motiveerib see ettevõtteid tegema investeeringud uue tehnika soetamisse ja personali koolitamisse, mis omakorda kajastub paremini hooldatud linnaruumis.

Svet lisas, et lepingute ettevalmistamisel on arvesse võetud kogemusi viimase paari aasta erakordselt lumerohke ja muutlike ilmadega talve kogemust. "Meie eesmärk on tagada teede ja tänavate läbitavus iga ilmaga, et soodustada jalgsi, ratta ja ühistranspordiga liikumist. Soovime, et uuel perioodil oleks töö kvaliteetsem ning selleks muudame mõneti lähenemist," ütles abilinnapea.

Uute lepingutega on ette nähtud senisest lühemad hooldustsüklid intensiivses kasutuses olevatel kõnni-, jalg- ja rattateedel ning täpsustatud on lume äraveo kohustusega tänavate nimekirja. Suurema koormusega ühistranspordi peatustesse ja liiklusohtlikkesse kohtadesse on kavas paigaldada puistematerjalide konteinerid, et ilmastikuolude kiire muutumise korral oleksid need kohe kättesaadavad kogu talve jooksul.

Teenuse osutaja peab aastaringselt kindlustama tänavate seisundi vastavuse kehtestatud seisunditasemetele, sealhulgas lume ja libeduse tõrje, lumeveo, kevadise puistematerjalide koristuse, suvise märgpuhastuse, vajadusel tänavate pesemise ja kastmise, sügisese lehtede koristuse, prügi ja prahi koristuse ja seisundi järelevalve, samuti teemaa haljasalade hoolduse.