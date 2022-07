Kallas: EL ja Leedu jõudsid kokkuleppele sanktsioonide rakendamise juhises

"Euroopa Komisjon ja Leedu on jõudnud kokkuleppele selles sanktsioonide rakendamise juhendis. Meie oleme alati olnud leedukatega kontaktis ja neid toetamas kõikides sammudes, kuidas nad neid sanktsioone ellu viivad," kommenteeris Kallas valitsuse pressikonverentsil.

Kallas rääkis, et juhise järgi on sanktsioneeritud kaubatransiit maantee kaudu keelatud, aga keeld ei kehti raudteetranspordile hädavajalike kaupade transiidiks.

"Leedukad on kinnitanud, et nemad kavatsevad väga tähelepanelikult jälgida, et seal oleks ainult hädavajalikud kaubad Ja seetõttu me neid kindlasti selles toetame," ütles Kallas.

"See on väga erakordne olukord, kus Kaliningrad seal Leedu küljes asub ja on eemal oma emamaast. See segadus on tekkinud, aga ma arvan, et mingeid lõhesid ei ole mõtet otsida ja suuremaks puhuda," lisas Kallas.

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (RE) rõhutas oma kommentaaris ERR-ile, et Euroopa Liit peab hoidma Venemaa suhtes kindlat joont.

Leedu jõustas 18. juunil Euroopa Liidu sanktsioonid Venemaa suhtes, mis hõlmasid ka Venemaa kaubavahetust enda Kaliningradi oblastiga Valgevene ja Leedu kaudu. Piirangud mõjutasid umbes kolmandikku Vene kaubavahetusest Kaliningradiga.

Venemaa on lubanud Leedule sanktsioonide rakendamise eest karmilt vastata, täpsustamata, milline saab olema konkreetne vastus.

Esmaspäeval toimub Brüsselis Euroopa Liidu välissuhete nõukogu, millel väidetavalt tuleb arutusele seitsmes sanktsioonidepakett Venemaale, millega vormistatakse uusi täiendavaid piiranguid Venemaale ning võidakse täpsustada ka juba kehtivate sanktsioonide rakendamist.