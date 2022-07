Sel nädalal on Eestis ajaloo kõrgeim elektri börsihind

Selle nädala arvestuses on Eestis keskmine elektri börsihind 300 eurot, mis on ajaloo kõrgeim hind. Samas järgus on elektri hind sel nädalal ka Leedus, Lätis ja Soomes.

Pühapäeval on elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas päeva keskmine hind 142 eurot megavatt-tunni kohta, mis on selle nädala madalaim. Odavaimad tunnid on pühapäeval hommikul kella neljast kuni seitsmeni ja pärastlõunal kahest neljani, mil hind ei tõuse üle 120 euro megavatt-tunni kohta.

Kalleim on pühapäeval elekter õhtul kella kümne ja 11 vahel, mil megavatt-tunni hinnaks on 178 eurot.

Sel nädalal oli elektri hind äärmiselt kõrgel, esmaspäeval oli päevane keskmine lausa 415,65 eurot, mis on selle aasta kõrgeim hind päeva kohta. Varem on hind nii kõrgel olnud mullu detsembris.

Ka ülejäänud päevadel oli elekter väga kallis, enamjaolt üle 300 euro megavatt-tunni kohta. Nädala keskmine hind on 300 eurot, eelmisel nädalal oli see 202 ning üle-eelmisel 181 eurot megavatt-tunni kohta.

Viimati oli ligilähedaselt kallis elekter mullu detsembri viimasel nädalal, kui nädala keskmine oli 295 eurot megavatt-tunni kohta.

Mullu sama ajal ehk juuli keskpaigas oli nädala keskmisel hinnaks 88 eurot megavatt-tunni kohta.

Ka lähiriikides on see nädal elektri hind rekordeid püstitamas: Lätis ja Leedus on nädala keskmine 304, Soomes samuti 300 eurot megavatt-tunni kohta.