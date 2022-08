Rekordilise elektri hinna tõi vähene taastuvenergia ja remont Soome tuumajaamas

Esmaspäeval maksis elekter keskmiselt 501 eurot megavatt-tunni kohta. Tipphetkel, õhtul kella 19 ja 20 vahel aga lausa 861 eurot megavatt-tunni kohta. See on oluliselt rohkem kui näiteks juulis, mil kuu keskmine hind oli 230 eurot ja kõige kõrgem päeva keskmine 380 eurot megavatt-tunni kohta. Ja juba juuli arved olid suured.

Esmaspäevase hinna põhjused on ilm ja remonditööd.

"Üks on see, et on hästi tuulevaikne ilm ehk et tuuleenergiat ei ole. Samamoodi me näeme ka, et päike ei paista täna ehk et ei ole tulnud ka päikeseenergiat. Meie taastuvenergiad on suhteliselt väikese võimekusega praegu. Ja teine oluline komponent meile siin piirkonnas on see, et Soome tuumajaam, Loviisa tuumajaama teine plokk läks tänasest remonti. See on korralises remondis kuni 9. septembrini ja see kindlasti mõjutab ka, sest selle bloki võimsus on natukene üle poole teravati," rääkis Eesti Energia juhatuse liige Agnes Roos.

Kuivõrd esmaspäevane kõrge hind järgmist elektriarvet mõjutab, sõltub Roosi sõnul tarbijast.

"Tarbijad, kes on otsustanud börsipaketile jääda, peaksid küll väga hästi mõtlema ja vaatama, kuna nad tarbivad. Või teine, kui nad tahavad rahulikult magada, siis võib-olla on õige aeg ikkagi minna fikseeritud hinnaga lepingu peale," ütles Roos.

Eramaja elanik Sass rääkis, et elektriarve on kasvanud vähemalt kolm korda. Selleks, et arve väiksem oleks, tema sõnul palju teha ei saa.

"Eks tuleb natuke puid koguda. Põrandakütet ei kannata pidada enam. Ei tea, eks normaalne. Ikka uljalt edasi parema elu poole," rääkis ta.

"Põrandakütet ei kasuta ja selliseid asju. Jah, kõik pirnid on LED-pirnid. Nii et loodame, et on abi," sõnas Taavi.

"Võrreldes eelmise aastaga on poole suuremad (arved), aga ma elan seal ainult suvel ja siis on elektritarbimine ka väiksem," ütles Lilian.

Talve üle elamiseks kolib Lilian välismaale, kus on väiksemad elektriarved.

Energia hinnad jäävad kõrgeks ka eelseisvaks talveks, on öelnud energiafirmad. Eesti Energia hinnangul võib keskmine hind talvel jääda 400 euro juurde megavatt-tunni kohta.