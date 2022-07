Lääneranna vald teisaldab kuus punamonumenti

Lääneranna punamonumendid asuvad Varbla, Hanila ja Kirbla kalmistutel, Lihula kalmistul ja Lihula kirikuaias ning Tuudil Risti-Virtsu maantee ääres, millest viimane on ainus, mis ei asu kalmistul.

Lääneranna punamonumendid on kultuurimälestiste registrist välja arvatud, aga kirjas on, et need on hauatähised - sinna on keegi maetud. Punamonumendid teisaldatakse pärast seda, kui nende ümbrus on maaradariga läbi uuritud.

"Me ei kavatse tekitada punaparki, vaid säilitada ajalugu," ütles Virtsu arenguseltsi juht Jüri Mõniste Lääne Elule. Virtsu muuseum tegutseb sealses mõisatallis ja punamonumendid hakkavad paiknema mõisatalli taga piiratud maa-alal, kuhu niisama heast peast jalutama ei pääse.