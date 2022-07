Lõuna-Korea kodumaine hävituslennuk tegi testlennu

Prototüüplennuk tegi 33-minutilise testlennu Lõuna-Korea lõunaosas asuva Sacheoni õhubaasi lähistel.

Lennuki piloodiks olnud major Ahn Jun-hyun tunnistas, et tundis enne lennu alustamist närvilisust, kuid lend kulges täiesti plaanipäraselt ja seega sai kogu plaanitud marsruudi läbi lennata.

Uus reaktiivlennuk on üks kuues KF-21 prototüübist, mille on välja arendanud Korea Aerospace Industries. Lennukitega on kavas teha veel ligikaudu 2000 testlendu kuni 2026. aastani, mil peaks algama lennuki masstootmine.

Lennuki relvastusse hakkab kuuluma õhk-õhk ja õhk-maa raketid ning võib-olla ka tiibraketid. Kahemootoriline lennuk on plaanis ehitada kahes variandis – ühe ja kaheistmelisena.

Teisipäevasel testlennul oli lennukil kaasas õhk-õhk raketi imitatsioon ja infrapuna sihtmärgi otsingu süsteem. Lennuk lendas testlennul kuni 400 km/h.

Lõuna-Korea presidendi Yoon Seok Yeol sõnul on testlend riigi kaitsetööstuse erakordne saavutus.

KF-21 on Lõuna-Korea ja Indoneesia ühisprojekt, milles Lõuna-Koreal on 80-protsendiline enamusosalus.

Kuigi ainult 65 protsenti KF-21 lennuki osadest on Lõuna-Korea päritolu on siiski tegemist suure saavutusega riigi jaoks, kellel ei ole ajalooliselt tugevat lennukite ehitamise tööstust.

Kõrgtehnoloogilisi reaktiivmootoriga hävituslennukeid on siiani välja arendanud ja tootnud Ameerika Ühendriigid, Venemaa, Hiina, Jaapan, Prantsusmaa, Rootsi ning Euroopa riikide konsortium, kuhu kuuluvad Ühendkuningriik, Saksamaa, Itaalia ja Hispaania.

Ainult USA ja Hiina on ise välja arendanud viienda põlvkonna varghävitajad, millel on vähendatud radarijälg, radari töö takistamise võimekused ja lennukitehnika, mis võimaldab piloodil reaalajas olla kursis käimasoleva operatsiooniga.

Korealased ise nimetavad oma lennukit niiöelda 4,5 põlvkonna lennukiks, kuna sel puuduvad kõige keerukamad viienda põlvkonna lennuki tunnused nagu lennuki kere sisse peidetud rakettide hoiustamise koht. Sellegipoolest võib KF-21 lennata analüütikute hinnangul kõrgemale ja kiiremini kui USA viienda põlvkonna hävitajad.

KF-21 peaks asendama Lõuna-Korea F-4 ja ja F-5 hävitajad, mille arendas välja USA kaitsetööstus 1960ndatel. Samuti peaks aja jooksul KF-21 olema asenduseks USA päritolu neljanda põlvkonna hävitajatele F-15 ja F-16. Lõuna-Korea õhuvägi opereerib ka uusimaid USA varghävitajaid F-35.