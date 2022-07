LNG terminali rajajad: tööd on graafikus

LNG terminali ehitus Paldiski lähedal jätkub täie hooga ning nii merel haalamiskaid rajavad erainvestorid kui ka gaasitrassi ehitav Elering ütlevad, et nad on tööga graafikus ja lõpule jõutakse novembris.

Elering jõudis gaasitaristu ehitamisel suundpuurimistöödeni. See tähendab, et looduse säilitamiseks puuritakse toru läbi klindi.

"Peaaegu meetrise läbimööduga torupuuriga puuritakse läbi siinse klindi ning paigaldatakse terashülss. Terashülsi sisse paigaldatakse gaasitoru, mida pidi hiljem gaas voolama hakkab," selgitas FSRU ühenduse talituse juht Priit Heinla.

Kuigi esialgu arvestati 60 meetri pikkuse lõigu suundpuurimise jaoks mitu nädalat, siis tehtud saab see vähem kui nädalaga, ütles Heinla.

Ühenduse pikkus gaasi kompressorjaamast haalamiskaini on kokku ligikaudu 1,2 kilomeetrit.

Eleringi rajatava ühenduse ehitustööd jagunevad neljaks suuremaks etapiks: maismaatoru paigaldamine kompressorjaamast mereni, meretoru paigaldamine rannikult haalamiskaini, haalamiskail asuvad gaasiseadmed ning kai ja ujuvterminali vaheline ühendusseade gaasi vastuvõtuks laevalt.

Heinla sõnul on Elering töödega praegu planeeritud ajagraafikus.

"Meil on kindlus pea kõikide seadmete osas, veel mingisugused seadmed on meil puudu. Kui me räägiksime mingisugusest valgusfoorist, siis meil on peaaegu kõik rohelises, mõned on veel küsimuses. Aga meil on ka aega," ütles Heinla.

Ta lisas, et 100 protsenti taolise suure ehituse puhul garantiid pole, kuid novembri lõpuks loodab Elering oma osaga valmis saada.

Alexela grupi juhatuse liige Marti Hääl ütles, et Pakrineeme sadama ehitus läheb samuti plaanipäraselt ning algust on tehtud betoonitöödega. Töö käib tema sõnul mitmes vahetuses.

"Tänaseks saab ka öelda, et olulisemad tehnoloogilised uuendused või ehitusprotsessis kasutusele võetud lahendused, mida siin regioonis polnud varem isegi kasutatud näiteks betoonitööde käigus, et on ennast õigustanud ja toimivad ja kõik muud riskid tunduvad olevat tänaseks klaarid," rääkis Hääl.

"Meie oleme omalt poolt täna küll veendunud, et me saame oma ülesamdega hakkama ja kai, kuhu äärde saaks ujuvterminal tulla, saab valmis," lisas ta.