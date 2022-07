Justiitsministeerium tahab raamatukogust vanglaõpiku eemaldamist

256-leheküljelise õpiku "Kriminogeensete riskide hindamine" autor on Maarja Grünberg ja selle kirjastas justiitsministeerium 2013. aastal. Nüüd leiab justiitsministeeriumi vanglate osakonna taasühiskonnastamise talituse juhataja Merike Sirendi kirjas rahvusraamatukogule, et see peaks õpikud eemaldama ja ühtlasi ministeeriumile tagastama.

"Vanglateenistuse õpikus "Kriminogeensete riskide hindamine" kajastuvad punktihinnangud, milles sisalduv informatsioon tugineb vanglatöös kasutatavatel meetoditel ning selle informatsiooni avalikuks tulek võib ohustada vangistuse täideviimist, kuna teatud hulk andmeid pärinevad piiratud ligipääsuga andmebaasidest ja kajastavad kuritegeliku maailmaga olemasolevaid suhteid," kirjutas Sirendi.

Ta lisas, et samuti võimaldab punktiküsimuste nägemine kinnipeetaval mõõdikuga manipuleerimist, kuna mõtlemise, käitumise ja hoiakute teemas on punktihinnangud seotud kinnipeetava poolt väljendatavaga.

"Kui kinnipeetav teab, millistele küsimustele vanglateenistus täpsemalt vastust otsib, saab ta väljenduda viisil, mis retsidiivsusmõõdiku tulemust alandaks."