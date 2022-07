Emori reitingud: Isamaa toetus tõuseb, Eesti 200-l langeb

Erakondade toetusreitingute suurim muutus viimastel kuudel on Eesti 200 ja Isamaa reitingute võrdsustumine, selgus ERR-i uudistetoimetuse tellitud Kantar Emori üle-eestilisest küsitlusest. Veel aprillis oli nende erakondade toetuste vahe kolmekordne.

Kõige populaarsem partei on endiselt Reformierakond, mida toetas juulis 30 protsenti. Juunis oli neil toetajaid 32 ja mais 33 protsenti ehk peaministripartei toetus on veidi langenud.

"Võrreldes maikuise kõrgpunktiga on Reformierakonna reiting küll mõnevõrra madalam ning tulemus on lähedasem nende pikaajalisele keskmisele, mis on 28 protsenti," ütles Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog.

Populaarsuselt teisel kohal oli Kantar Emori uuringus EKRE, mida toetas 18 protsenti. Sama suur oli EKRE toetus ka juunikuus. EKRE reiting on viimased viis kuud olnud suhteliselt stabiilselt 17-18 protsendi tasemel.

Keskerakonda toetas juulis 15 protsenti ehk see on olnud samal tasemel alates aprillikuust. Enne seda oli Keskerakonna toetus kuni viis protsenti kõrgem.

Eesti 200 toetus oli juulis 13 protsenti. Juunis oli neil toetajaid 15, mais 17 ja aprillis 21 protsenti.

Isamaa läheneb neljandale kohale olles Eesti 200-st veel kahe protsendi võrra väiksema reitinguga. Juulis oli Isamaa toetus 11 protsenti.

Kantar Emori uuringueksperdi Aivar Voogi sõnul on uue valitsuskoalitsiooni moodustamise protsess, kus Isamaa sai kõvasti meediakajastust, erakonnale hästi mõjunud. "Riigikogusse kuuluvate erakondade varju jäänud Eesti 200 reiting jätkab aga langustrendi," sõnas Voog.

Võrdluseks, veel aprillis oli nende erakondade toetuste vahe kolmekordne, kui Eesti 200 toetas 21 ja Isamaad seitse protsenti.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus oli juulis üheksa protsenti, kuu varem oli neil toetajaid kaheksa protsenti.

Aivar Voog märkis, et kuuendal kohal olevatele sotside reitingule pole valitsuskoalitsiooni moodustamise protsess veel mõju avaldanud. "Sotsid on jätkuvalt oma suuremale osale potentsiaalsetest toetajatest olnud teine valik," märkis Voog.

Rohelisi toetas juulis sarnaselt kuu varasemaga kolm protsenti.

Toetused erinevates vastajagruppides

Reformierakonna edu oli veelgi suurem eestlastest vastajate seas, kus neid toetas 36 protsenti. EKRE toetus eestlastest vastajate seas oli 18, Eesti 200-l 15 ja Isamaal 12 protsenti. Sotsid said eestlastest vastajate seas üheksa ja Keskerakond vaid seitse protsenti toetust.

Muust rahvusest vastajate seas pälvis enim toetust Keskerakond (46 protsenti). EKRE-t toetas neist 14, Reformierakonda ja SDE-d mõlemat 10, Eesti 200 kaheksa ja Isamaad seitse protsenti.

Tallinnas oli suurim toetus Reformierakonnale (28 protsenti), millele järgnesid Keskerakond (25 protsenti), Eesti 200 (13 protsenti), EKRE (11 protsenti), SDE (9 protsenti) ja Isamaa (8 protsenti).

Ida-Virumaal juhtis Keskerakond (32 protsenti), EKRE (20 protsenti) ja Eesti 200 (18 protsenti) ees.

Kuidas jagunesid toetused teistes vastajagruppides, saab lähemalt lugeda ERR-i reitingute alamlehelt.

Kantar Emor korraldas ERR-i uudistetoimetuse tellimusel uuringu 14.-20. juulini ja sellele vastas 1501 valmisealist kodanikku vanuses 18–84 aastat. Pooled vastajatest küsitleti veebis ja pooled telefoni teel. Tulemuste esitlemisel eemaldati "ei oska öelda" vastajad, mis muudab erakondade reitinguprotsendid võrreldavaks riigikogu valimiste tulemustega. "Ei oska öelda" vastajate osakaal kasvas juulis 30 protsendile. Kuu varem oli see 25 protsenti.