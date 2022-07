Majandusministeerium toetab Narvas põlevkiviõliga kütmiseks erandi andmist

Majandusministeeriumi hinnangul on Narva kütmiseks põlevkiviõli kasutuselevõtt maagaasi hangete läbikukkumise tõttu põhjendatud ning kuna kütteperioodiks vajalikud gaasivarud pole täies mahus tagatud, peaksid seda tegema kõik soojatootjad, kel see võimalik.

Enefit Power taotleb keskkonnaametilt erandit saasteainete heite piirväärtustele, et maagaasi hangete luhtumise tõttu võtta põhikütusena tänavu juulist kuni järgmise aasta lõpuni kuni 14 893 tonni põlevkiviõli.

Keskkonnaamet küsis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt kinnitust, et maagaasitarnete katkestuse oht on reaalne, mis põhjendaks erandi andmist.

Majandusministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler Timo Tatar märkis vastuses keskkonnaametile, et oht gaasi tarnekatkestusteks on olemas ning vähemalt tuleva kütteperioodi lõpuni oleks vaja erandi kehtestamist.

Tatar kirjutas vastuses, et ajalooliselt on Balti riikide ja Soome maagaasi tarbimismaht olnud üle 60 teravatt-tunni ning Leedu LNG terminali aastane läbilaskevõime on ligikaudu 30 teravatt-tundi ehk kogu vajaminevat gaasi pole võimalik terminali kaudu saada.

Puudujäägi katmiseks rajavad Eesti ja Soome täiendavat LNG vastuvõtuvõimekust, kuid terminali valmimise ja gaasitarnete toimima hakkamise osas pole võimalik veel täielikku kindlust. Samuti ei ole veel võimalik tellida tarneid valmivasse LNG terminali.

Viimaste andmete kohaselt ei ole kõigil müüjatel kütteperioodiks vajalik gaas täies mahus tagatud. "Seetõttu on kõigil maagaasi tarbijatel vajalik võimaluste piires maagaasi tarbimist vähendada. Näiteks soojuse tootjad, kel võimalik võtta kasutusele alternatiivsed kütused (näiteks põlevkiviõli) peaksid seda esimesel võimalusel tegema," kirjutas Tatar.

"Samuti saavad kõik maagaasi tarbijad vähemal või rohkemal määral rakendada energiatõhususe meetmeid. Nii tagatakse, et maagaas oleks olemas kogu kütteperioodil ning tarned kõige haavatavamatele tarbijagruppidele ei katke. Alternatiivsetele kütustele üleminek ei toimu päevapealt – piisavalt aega on vaja nii kütusekoguste kui ka nende tarnete tagamiseks,"

Selle tõttu nõustub majandusministeerium Enefit Poweri hinnanguga, et ettevõttel on vaja erandit põlevkiviõli kasutamisele üleminekuks.

Majandusministeeriumi hinnangul on mõistlik rakendada erandit vähemalt saabuva talve kütteperioodi lõpuni ehk 2023. aprilli lõpuni.

"Nii tagatakse, et praegusel ajal paratamatud maagaasi varustuskindluse riskid ei kanduks üle Enefit Power AS-i kui elutähtsa teenuse osutaja poolt soojusega varustatavatele klientidele," kirjutas Tatar.