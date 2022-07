Mark Milley: Hiina sõjavägi on muutunud agressiivsemaks

USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley ütles, et Hiina sõjavägi on viimase viie aasta jooksul muutunud agressiivsemaks ja ohtlikumaks.

Milley alustas nädalavahetusel ringreisi Indo-Vaikse ookeani piirkonnas.

"Sõnum on selles, et Hiina sõjavägi on nii õhus kui ka merel selles piirkonnas muutunud oluliselt agressiivsemaks," ütles Milley Indoneesias.

USA tugevdab suhteid Vaikse ookeani riikidega, kuna Hiina proovib piirkonnas laiendada oma mõjuvõimu. Kindral Milley osaleb sel nädalal Austraalias toimuval Indo-Vaikse ookeani piirkonna riikide kaitsejuhtide kohtumisel. Peamisteks teemadeks on Hiina sõjalise võimsuse kasv ning vajadus säilitada vaba ja rahumeelne Vaikne ookeani piirkond, vahendas The Wall Street Journal.

USA ametnikud muretsevad, et Hiina võib sõjaliselt rünnata iseseisvat saareriiki Taiwanit. Hiina on suurendanud oma sõjalisi provokatsioone Taiwani vastu.

USA ja tema liitlased muretsevad samuti, et Peking võib rajada mereväebaasi Vaikse ookeani lõunaossa. Hiljuti sõlmis Hiina julgeolekulepingu Saalomoni Saartega.

Hiina kritiseerib üha teravamalt, et USA laiendab oma haaret Vaikse ookeani piirkonnas. Peking süüdistab Washingtoni katsetes luua "Aasia NATO-t".